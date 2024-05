Az I. Erdők-Mezők Asztala Vadgasztronómiai Fesztivál egyszerre nyújt kitűnő gasztronómiai élményt és kellemes kikapcsolódást akár az egész családnak május 12-én vasárnap 10 órától.

Az eseményen étkezési jegy ellenében megkóstolhatják az erdők és mezők ízeit, a szarvas, őz vagy vaddisznó húsokból készült különleges ételeket, melyeket a meghívott főzőcsapatok készítenek el. Népzenei programok, népi játékok színesítik a napot, valamint egész napos egészségügyi szűrésen is részt vehetnek az érdeklődők.

A délelőtt folyamán a Tuzson János Botanikus Kert melletti parkolóban a népi dallamok mellett popslágerek, zenei koncertek is hallhatóak. A bátrabbak kipróbálhatják milyen is vadra lőni, de csak biztonságos körülmények között, ugyanis a virtuális élménylövésszettel, maguk is megtapasztalhatják a vadászat rejtelmeit. A rendezvény fővédnöke: Reviczky Gábor, sztárvendég: Homonyik Sándor és a meghívott főzőcsapatok. A szakmai zsűri tagjai: Reviczky Gábor, Ifj. Plavecz János, István András