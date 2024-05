Versenyképességi tényező

– Ez is nagyon fontos, sőt talán a legfontosabb feladata. De van egy másik feladata is. Magyarországon általában lenézéssel szoktunk beszélni a közigazgatásról és az államról, úgy gondoljuk, hogy a piac, a trend határozza meg a versenyképességet, az termeli a jövedelmet, az teszi az emberek életét jóvá. De ha jobban megnézzük, akkor nem tud a piaci tevékenység sikeres lenni megbízható és magas színvonalú közigazgatás nélkül – mutatott rá Navracsics Tibor a közigazgatás fontosságára. Külön kiemelte a vármegyei szakemberek felkészültségét, melynek köszönhetően az ügyeket gyorsan és szakszerűen intézik.

– A megújuló intézmények, épületek azt jelentik számomra, hogy minőségibb, kulturáltabb környezetben tudjuk várni az állampolgárokat. A közigazgatásnak a lehető legszélesebb értelemben szolgálnia kell az embereket, a járási hivatal nemcsak az itt lévő közösségek megsegítését szolgálja, hanem az egész térség versenyképességének motorja is lehet – mondta a miniszter. – Az itteni szolgáltatásokkal, az itt dolgozók odafigyelésével vonzóvá tehetjük a várost, az egész gazdasági térséget, amit ugyan Trianon szétszabdalt, de önök sokkal jobban tudják, mint én, hogy valójában továbbra is egy térségként akar létezni. Ebben pedig a közigazgatás is sokat segíthet és most egy újabb lépést tettünk ennek a célnak az eléréséért – hangsúlyozta Navracsics Tibor. Az ünnepség végén a történelmi egyházak áldották meg a hivatal új épületét, ahol már fogadják az ügyfeleket.