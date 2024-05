Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy ne adjuk ki a banki adatainkat ismeretleneknek. Egyre több a virtuális térben elkövetett bűncselekmény, sokan lesznek csalások áldozatai, a bűnözők az internet és az informatikai minden eszközét felhasználják arra, hogy gyanútlan emberek pénzét megszerezzék. Így tettek azok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csalók is, akik egy sárvári nő pénzét csalták ki.

Az online csalást azonnal be kell jelenteni a bankban és a rendőrségen.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Police.hu közleménye szerint egy közösségi oldalon meghirdetett termékre jelentkezett vevőként a sértett. Az állítólagos eladó az adásvétel részleteinek egyeztetése során egy linket tartalmazó e-mailt küldött a vevőnek, amely látszólag egy banki oldalnak tűnő honlapra navigált. Ott a nő kiválasztotta a számlavezető pénzintézetét, majd vesztére megadta a bankkártyaadatait is. A csalók így pár kattintással már tovább is utalták a számláján lévő pénzt, majd később azt több részletben le is vették egy ATM-nél. A rendőrök a nyomozás során azonosították azt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nőt és férfit, akik a kicsalt pénzt levették a bankautomatánál. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki őket pénzmosás bűntett elkövetése miatt. Mindketten beismerő vallomást tettek.

Csalás technikái

Nem lehet eleget ismételni: soha ne kattintson senki idegenek által küldött linkre! A Nemzeti Védelmi Szolgálat arra is figyelmeztetett, hogy vírusirtó alkalmazással is próbálnak már adatokat szerezni az online csalók. Az Anydesk nevű programot próbálják meg letöltetni, hogy teljes hozzáférést kapjanak az áldozatok számítógépéhez, mobiltelefonjához. A Belügyminisztérium is tartott már sajtótájékoztatót, mert az elmúlt években megszaporodtak az internetes és telefonos csalások, ezért nagyon óvatosnak kell lenni a banki adatainkkal, pénzügyi hozzáférési adatainkkal, azokat nem szabad ismeretleneknek kiadni. A Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya pedig Biztonságos Internet Nap alkalmából tanácskozásra, képzésre hívta a vármegyei polgárőr szervezetek, nyugdíjas klubok képviselőit. A jelen lévők a tudatos internethasználat és áldozattá válás elkerülése érdekében hasznos ismereteket szerezhettek. Az előadók az internet veszélyeiről, az online csalások megelőzési lehetőségeiről és az utóbbi időben, a kibertérben leginkább előforduló elkövetési módszerekről hallhattak. Legutóbb pedig két korosztály, középiskolás diákok és a nyugdíjas szövetség tagjai töltötték meg múlt héten pénteken a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ irodáját, szerencsére ők még nem lettek online csalás áldozatai, s hogy nem is váljanak azzá, az első, de hagyományteremtő céllal megrendezett Kiberexpón vettek részt. Ha valaki a sok felhívás ellenére áldozattá válik, akkor azonnal fel kell venni a kapcsolatot a bank ügyfélszolgálatával, és feljelentést kell tenni a rendőrségen!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online csalások felderítésére. Ezek megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalon található, valamint fordulhatnak a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központhoz is.