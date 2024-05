Május 14-étől az állandó kiállítások mellett a folyton változó kastélypark üdítő szépségében és nyugalmában is gyönyörködhetnek a kikapcsolódásra vágyó vendégek. Különleges és színes rendezvényeknek is helyet ad az intézmény, többek között családi délután, gyermeknap, színházi előadás is lesz a nyár folyamán.



Színes programok

Bodnár István az intézmény vezetője elmondta, hogy május 18-án szombaton családi délutánt szerveznek 13 órától, ahol a népi kultúrára helyezik a hangsúlyt. – A legkisebbeket népi játszótér várja, az óvodások egy népi játékot adnak elő, és fellép a Nyírkarászi Dankó néptánc­csoport is, akik utána fergeteges táncházat rendeznek. Játékos sportvetélkedő, íjászat és kézműves-foglalkozások is színesítik a napot, ahol pünkösdi fakanálkirályt fogunk készíteni – ajánlotta Bodnár István, és hozzátette: az első időszaki kiállítás jövő héten fog megnyílni, bár már a pünkösdi hétvégén is megnézhetik a látogatók.

– A Szatmár-Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület tagjainak alkotásaiból összeállított Kéz Művek 2. című tárlat ünnepélyes megnyitója május 22-én kedden délután 14 órától lesz. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke Baracsi Endre mond majd köszöntőt, valamint Baktalórántháza polgármestere Nagy Lajos, és Filep Sándor a vásárosnaményi polgármester is, hiszen ott székel a Szatmár-Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület. A tárlatot pedig a Beregi Múzeum vezetője, aki egyben az egyesület elnöke is, Varga János fogja megnyitni. Ez a kiállítás körülbelül egy hónapig lesz nálunk, utána különböző művészeti tárlatokkal, festményekkel, fotókkal és egyéb alkotásokkal várjuk az érdeklődőket, iskolásokat, csoportokat a nyár folyamán. A közösségi oldalunkon és a kastélymúzeum honlapján is folyamatosan tájékoztatjuk a látogatókat a programokról, nyitvatartásról – részletezte az intézményvezető, és felhívta a figyelmet, hogy június 16-án gyereknapi rendezvényt szerveznek a fiataloknak, a családoknak, augusztus első hétvégéjén pedig a Mandala Dalszínház adja elő a méltán népszerű Miniszter félrelép darabot.

A diákok is nagyon élvezik a kastély kiállításait, hiszen interaktív digitális technológiával is színesítik a tárlatokat.



Modern kiállítótér

Tabletek, okos eszközök teszik még izgalmasabbá és modernebbé az intézményt, például a diákok megnézhetik, hogy hogy nézett ki egy szoba 100-200 évvel ezelőtt. – A legújabb kiállítás a Károlyi Gyula Emlékházban az egykori magyar királyi miniszterelnöknek a honvédszobája, aki itt született a kastélyban, illetve az erdészeti kiállításunk is nagyon tetszik minden korosztálynak – ajánlotta Bodnár István.