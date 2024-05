Színes programok kavalkádja várta a kikapcsolódni vágyókat szerdán a csengeri majálison. Az önkormányzat jóvoltából díjtalanul látogatható rendezvényen igazán kitettek magukért a szervezők, hiszen a koncertek mellett például a vikingek világába is betekintést nyerhettek a látogatók a Carpathian Companions jóvoltából. Ezenkívül reggeli torna, a büntetés-végrehajtás munkatársainak kutyás bemutatója, makettkiállítás, népi táncház, Rózsás Viktória interaktív gyerekelőadása, vándorjátszótér, ugrálóvár, vetélkedők, buborékgép, reflex játékok, tombola, gasztronómiai bemutató, gyerekfoglalkozások és a helyi fellépők kulturális műsora is várta az érdeklődőket. A délután a mulatós műfaj és a népzene kedvelőinek tartogatott igazi csemegéket, hiszen Kis Grófo, Kaczor Feri és a Balance Band mellett színpadra lépett a kárpátaljai Kokas Banda is, aminek szívügye a néptánc és a népzene, s ahol csak tehetik, felhívják a figyelmet kultúrkincsünk e maghatározó elemére.

A nap fő attrakciója napjaink egyik legnépszerűbb formációjának, a VALMAR-nak az élő koncertje volt. Akadtak olyan – távolról érkező- rajongók, akik már reggel 7-kor letáboroztak a színpad előtt, így biztosítva maguknak a legjobb helyeket az este 8-kor kezdődő koncertre. El is kélt az előrelátás, mert már napközben is igen sokan látogatták a rendezvényt, de az este közeledtével ez csak fokozódott, mert igen sokan voltak kíváncsiak a fiúkra. A koncertet követően Peat Jr. jóvoltából szóltak a legbulisabb zenék, míg az estét az Y2K divattánciskola showműsora zárta. A nap házigazdája Stohl András volt. Hosszú idő után rendeztek újra majálist a szatmári városban, de Forján Zsolt polgármester az ünnepélyes megnyitón jelezte: az esemény mostantól ismét ott lesz a város nagy rendezvényeinek sorában. Eme ígéretnek pedig a csengeriek és a környékbeliek igencsak örülhetnek. Annyi bizonyos, hogy az idei majális hatalmas siker volt a Szamos-menti településen.