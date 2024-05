A tiszaeszlári Arany János utcában egy szolgálati lakást újított fel az önkormányzat annak a 25 millió forintos támogatásnak köszönhetően, amit a Magyar Falu program részeként kapott a magyar kormánytól a kistelepülés.

Lelkesedés és támogatás

– Újabb mérföldkőhöz érkeztünk – fogalmazott a szerda délutáni átadóünnepségen Vajda László. Tiszaeszlár polgármestere elmondta, a képviselő-testület lelkesedése töretlen, ami a kormányzati támogatással párosult, s így sikerült felújítani a két szolgálati lakást. – A kormány sokat tesz a vidék megerősítéséért, nekünk pedig sikerült előteremtenünk a mostani pályázathoz szükséges önerőt. Ez a lakás most már Tiszaeszlár gyöngyszeme – fogalmazott Vajda László településvezető, akitől megtudtuk: a szolgálati lakásban három fiatal pár lakik, két ott élő fiatalember az önkormányzat alkalmazottja, egyik szakács, a másik pedig mezőőr.

A vármegyei közgyűlés elnöke is gratulált a helyi képviselő-testületnek a fejlesztéshez. Külön kiemelte, hogy a beruházás kormányzati támogatásból valósulhatott meg.

– Persze több pályázatot is elnyert már korábban a tiszaeszlári önkormányzat, köztük nem egy TOP-os pályázatot, ezeknek köszönhetően folyamatosan fejlődik a település, erősödik Tiszaeszlár népességmegtartó képessége. A jövővel kapcsolatban is vannak elképzelései az önkormányzatnak, szeretnének az eddigi úton továbbmenni – mondta Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Dr. Vinnai Győző köszöntője elején a 2019-es esztendőre utalt vissza, abban az évben lett a település első embere Vajda László, aki „összehozott egy jó csapatot”, és aki azóta is sokat tesz a helyiekért és Tiszaeszlár fejlődéséért.

Sok minden hiányzott

– Akkoriban gyakran találkoztunk, egyeztettünk, és láttuk, hogy sok minden hiányzik. Azután sikerült uniós és kormányzati támogatást is a településre „hozni”, így sikerült egy folyamatos fejlődési pályára állni. Hamarosan elindul egy TOP Plusz-os program is, ennek keretében belterületi utak fognak megújulni Tiszaeszláron – tekintett előre a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, Vajda Lászlónak és a testület tagjainak határozott elképzelése van a jövőre nézve, és ezeket az elképzeléseket meg is fogják valósítani.

Dr. Vinnai Győző fontosnak tartotta kiemelni, hogy Tiszaeszlár aktív lakosainak közel 96 százaléka dolgozik, a csok plusz és a babaváró hitelnek köszönhetően egyre több fiatal marad a kistelepülésen, ahogy a különféle rendezvényeknek köszönhetően a helyi közösség is nagyon összetartó.

A szerdai ünnepségre meghívást kapott dr. Hölvényi György európai parlamenti képviselő is.

Üzenetértékű összefogás

– Ez a fejlesztés egy közösség munkájának az eredménye. Ennek a munkának, az összefogásnak üzenetértéke van. Azt mutatja meg, hogy mennyire fontos az összefogás és az együtt gondolkodás, ezek nélkül ugyanis semmit sem lehet elérni – emelte az EP-képviselő, aki szerint egy ilyen beruházás a normalitás kategóriájába tartozik, viszont ez a normalitás egyre inkább kihalófélben van, leginkább Nyugat-Európában kezdenek el eltávolodni attól a normalitástól, amit Magyarországon a Fidesz-KDNP pártcsalád képvisel.

– Azt kérem mindenkitől, hogy ne unjuk meg ezt a fajta normalitást – zárta dr. Hölvényi György.