Tartósan sikerült megfordítani a negatív erdőtelepítési trendet az országfásítási program 2019-es meghirdetésével: az elmúlt öt évben 184 millió új fát ültettettek el a program keretében – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Azt is kiemelte, az elmúlt öt évben a legtöbb erdőt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében telepítették, több mint 5800 hektárt. Nagy István arról is tájékoztatott, hogy folytatódik az erdőtelepítések kiemelt támogatása a közös agrárpolitika stratégiai terv alapján. Erre a korábbinál háromszor nagyobb forrás, 310 milliárd forint áll rendelkezésre.