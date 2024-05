– A könyvek súlya is érzékelteti, hogy a bennük lévő tartalom milyen jelentős – állapította meg Ilyés Gábor helytörténész, a zsűri elnöke. – Most átadunk egy-egy tiszteletpéldányt az alkotóknak, a későbbiekben a könyvtárban és a múzeumban is olvashatják az alkotásokat az érdeklődők. Nagyszerű kordokumentumok ezek, én is sok hasznos ismeretre tettem szert, miközben elolvastam az összes pályamunkát. Többek között szó van a Nyírvíz-palota történetéről, a város bombázásáról, a málenkij robotról. A szerzőkön kívül jár az elismerés az önkormányzatnak és az Idősügyi Tanácsnak is.

A Miénk itt a tér című írás a Kossuth tér épületeiről, történéseiről és egykori lakóiról mesél, a szerző Stevanyik András.