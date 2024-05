Betiltott vegyszerekkel kezelik

Dél-Európában két hónappal hamarabb kezdődik a szezon, mint hazánkban, így már kora tavasszal érkeznek eprek Spanyolországból vagy Görögországból, míg a szezon végén a román és lengyel áruk is megjelennek a piacon. Az utóbbi időben Észak-Afrikából, például Marokkóból és Egyiptomból is egyre több gyümölcs érkezik, amelyek sokszor nem felelnek meg az EU élelmiszer-biztonsági szabályainak, így akár az Unióban betiltott vegyszereket is alkalmazhatnak a termesztés során. - olvasható a ripost.hu oldalon.

Szezon előtt és végén

A magyar szamóca legkorábban általában április végétől jelenik meg a piacon, ám ekkor még fűtött vagy fűtetlen fóliasátorból származik. Időjárástól függően május közepe, vége felé már a szabadföldön termett gyümölcsöt kapjuk egészen június elejéig. Tehát ha ennél korábban, vagy később találkozunk hazai szamócával a piacon, akkor annak eredete és minősége gyanús.

Gyanúsan olcsó

A hazai szamóca ára magasabb az importnál, ennek oka, hogy a termelési költségek hazánkban többe kerülnek, mint a mediterrán vidékeken, ahol a kedvezőbb természeti adottságok miatt magasabb a terméshozam. Az idei szezon elején akár 4000 Ft/ kg körül is lehet az ára, ami május közepére, végére azonban várhatóan fajtától és időjárástól függően 1500-2500 forint körülire mérséklődhet. Ha ennél olcsóbb "hazai" eperrel találkozunk a piacon, valószínűleg az import gyümölcsöt árulnak magyarként.

Forrás: ripost.hu

Nagyító alatt a jelölés

Ha szuper- vagy hipermarketben vásárolunk, könnyedén ellenőrizhetjük a dobozon feltüntetett származási helyet. Ha tehetjük, válasszuk a magyar vagy az Európai Unión belüli országból származó terméket, így biztosak lehetünk abban, hogy a termelés és a feldolgozás ellenőrzött körülmények között zajlott.

Árulkodó dobozok

Ha piacon vásárolunk, legyünk óvatosak, mivel a kereskedők gyakran trükköznek azzal, hogy magyar jelzéssel ellátott ládákba csomagolják át az olcsóbb import epret, majd magyarként kínálják azt kétszeres-háromszoros áron. Nézzünk körül a helyszínen, sokszor a pult körül tornyosodó üres spanyol, görög vagy török rekeszek árulkodnak arról, hogy import terméket árulnak.

Mutassa az igazolványát!

Akár a közösségi csoportokban vagy a piacon vásárolunk, érdemes közvetlenül magyar termelőtől vásárolni. Mindig kérdezzük meg az eladótól, milyen fajtájú epret árul, melyik termőterületről származik. Bátran kérjük el az őstermelői igazolványát, hiszen ezáltal bizonyítható, hogy a szamóca valóban magyar földről származik.

Óriásira nőtt szemek

A friss magyar szamócát küllemre nem könnyű megkülönböztetni az import gyümölcstől, de érdemes figyelni néhány részletre. Mivel az import gyümölcs nemesítése során a legfőbb cél a mutatós áru elérése, ami több napig is bírja a szállítást, ezért ezek jellemzően nagyobbak, mutatósabbak, míg a magyar eper gyakran apróbb szemű és természetesebb megjelenésű.

Foltok a tetején

Ha kezünkbe vesszük a szemeket, érezhetjük, hogy az import áru keményebb, míg a magyar jellemzően puhább és lédúsabb. Figyeljünk a csészelevelekre is: a frissebb, zöldebb levelek nagy valószínűséggel magyar epret rejtenek. Az importált eper gyakran még éretlen, teteje vagy alja teljesen fehér is lehet; ezeket érdemes elkerülni.

Kérjünk kóstolót!

Az import árut koraéretten szedik le, hiszen több napos szállítási időt kell kibírnia, így az ízük savanykásabb és vízízű, ráadásul beleharapva húsa fehéres és gumiszerű. Ezzel szemben a hazai epret érettebben szedik le, hiszen nem kell több ezer kilométeren át utaztatni, ezért íze édesebb, zamatosabb, színe pedig sötétpiros.