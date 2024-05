– A napokban elkezdődött Nyíregyháza közterületein a virágok ültetése, az elvirágzott hagymások kiszedését és a talaj előkészítése után. Az egynyári ágyásokba évelő dísznövények is kerülnek és megtalálhatók a dekoratív díszfüvek, díszgyertyák is. A tűző napot kedvelő és szárazságtűrő fajok, fajták az idei évben is nagy hangsúlyt kapnak, melyekkel a színkontraszt és színharmónia egyaránt jellemzi majd az ágyásokat, kiemelt rasztereket. Természetesen az idén is különleges mintákkal igyekszünk meglepetést szerezni a nyíregyháziaknak, így például a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár előtt a könyv alakzatot, a Jósavárosban unikornist, a Család utcai körforgalomban csillag mintát láthatnak az arra közlekedők. S ha a színeket nézzék, az Országzászló téren nemzeti színű-, Sóstón a Székelykapunál pedig természetközeli és színkontrasztos növényekkel díszítjük városunkat. A virágpiramisokat, virágoszlopokat, virágkaspókat az idén is különleges, szemet gyönyörködtető petúniákkal, cseppecske virágokkal, valamint piros és fehér muskátlikkal ültetjük be – írta közleményében a városüzemeltetés.