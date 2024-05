– Tanulónk kedvenc tantárgyai közé tartozik a földrajz is, melyből előrehozott érettségire is készül – fűzte hozzá Barcsay István. – Áprilisban részt vett a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézete által szervezett XIII. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyen. Erről azt érdemes tudni, hogy ez Magyarország, sőt, az egész Kárpát-medence legtöbb középiskolai tanulóját megmozgató földrajzos tanulmányi versenye. Februárban még 478 csapat 956 versenyzője vágott neki az első online fordulónak, ahonnan a legjobb 48 együttes „verekedte be” magát a szegedi országos középdöntőbe, majd végül a legeredményesebb 24 csapat pedig a döntőbe jutott. A versenyfeladatok mellett a szervezők színvonalas kísérőprogramokkal is várták a versenyzőket, hogy még élménydúsabb legyen a kétnapos szegedi tartózkodásuk. A középdöntős mezőnyben - immár második éve - helyet kaptak a mi iskolánk tanulói is. Az idei csapatunk tagjai Peterman Petra és testvére, Peterman Péter 11. a osztályos tanulók voltak, felkészítő tanáruk Ráczkevi János. A testvérpár itt is öregbítette iskolánk hírnevét.

Petra továbbtanulási tervei még nem egyértelműek, de történelemből mindenképpen emelt szinten szeretne érettségizni.

Szabóné Széles Ildikó felkészítő tanár és Peterman Petra

Fotó: magánarchívum