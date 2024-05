Elmaradt a szúnyogok földi gyérítése május 17-én a kedvezőtlen időjárás miatt. A szakemberek azonban pótolják a beavatkozást, így május 22-én, a napnyugta utáni órákba veszik fel a harcot a vérszívókkal – tette közzé hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata. Arra is kitértek, az alkalmazott irtószer kizárólag a rovarokra hat, melegvérű állatokra és az emberekre nem veszélyes, a hatóanyaga néhány óra alatt elbomlik. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, a kültéren szárított ruhákat a kezelés napján szíveskedjenek összegyűjteni és zárt térben elhelyezni. Azt is javasolják, hogy szüntessék meg, vagy takarják le a kültéri, fedetlen vízgyűjtőket, mivel azokban akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.