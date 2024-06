Egy felmérés szerint a legnépszerűbb sportok között a labdarúgás, úszás, vízilabda és a jégkorong áll. A karate kevésbé közkedvelt ma a fiatalok körében, pedig egészségmegőrző hatása mellett az élet számos területén fejleszti a gyerekek képességeit.

A nyíregyházi Fudoshin Karate Dojo sportolói számos versenyen bizonyítottak már, Európa- és világbajnok arany-, ezüst- és bronzérmesek is vannak közöttük, de mint azt Baracsy Zsolt, a Dojo vezetője elárulta: karatékáik nemcsak a sport területén sikeresek.

A Fudoshin Karate Dojo karatékái számos versenyen bizonyítottak már

Fotó: a Dojo archívuma

– Iskolai eredményeik is kiemelkedőek, hiszen az edzések során elsajátított fegyelem és kitartás segíti őket a tanulásban. Ezt bizonyítja az is, hogy egyik karatékánk, Varga-Bédy Alex június 7-én a Duna Arénában vehette át a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója” oklevelet. Az átadóra a 977 pályázó közül a 72 legsikeresebb díjazottat hívták meg. Alex már hetedik éve tagja a Dojonak, és ez idő alatt – folyamatosan fejlődve – számos hazai megmérettetésen teljesített kiválóan, míg nemzetközi szinten már két érmet is szerzett – büszkélkedett tanítványával a vezetőedző.