Főt hajtottak a korábbi elnök sírjánál

Fotó: dr. Tilki Attila archívuma / Forrás: Dr. Tilki Attila

Elfogadhatatlan a kettős mérce

– A szovjet hadsereg a világ szeme láttára hajtotta végre a mészárlást a szabadságáért küzdő azeri nép ellen. Tárgyaltunk a két ország együttműködésében rejlő, gazdasági, kulturális és turisztikai lehetőségekről vendéglátónkkal, Ali Huseynlivel. Samad Seyidovval, az Európa Tanács parlamentjének azerbajdzsáni delegáció vezetőjével, az azerbajdzsáni parlament külügyi bizottság elnökével, Azay Gulievvel, az EBESZ azer­bajdzsáni delegáció vezetőjével egyetértettünk abban: elfogadhatatlan az, hogy az Európai Unió kettős mércét alkalmaz országainkkal szemben. A tárgyalások után az azeri–magyar baráti tagozat vezetője megmutatta nekünk a gyönyörűen átépített és felújított azerbajdzsáni parlamentet.

Aknákra figyelmeztető táblák

Karabah után ellátogattak Agdamba, a szellemvárosba.

– Agdam hátborzongató városa egykor 150 ezer lakosnak adott otthont. A várost úgy is nevezik, hogy a Kaukázus Hiroshimája, mert az örmény–azeri háború következtében teljesen elnéptelenedett. Taposóaknákra figyelmeztető táblák, elzárt területek és sűrű növényzettel benőtt romok egész Agdam területén. Elképesztő volt a látvány – említette dr. Tilki Attila. – Az első karabahi háború idején elpusztított város a 2020 őszén vívott második karabahi háború eredményeként került vissza az azeriek kezére. A város egykor a bazárairól volt különösen híres, külföldről is jöttek kereskedni. Az itteni életet a jólét és a pezsgés jellemezte. Interjút készített velem az azerbajdzsáni állami televízió is. Megdöbbentő érzés a saját szemeddel látni Agdam pusztításának nyomait. A többéves építési és helyreállítási munkák az azerbajdzsáni nép lelkületét és akaratát jelzik. Bárki, aki nem látott még háborút, megdöbben az Agdamban okozott pusztítás mértékén. Az Azerbajdzsán Nemzeti Aknaelhárítási Ügynökségének (ANAMA) adatai szerint eddig mintegy 8200 hektárnyi területet sikerült aknamentesíteni. Az ANAMA szakértői úgy becsülik, öt-hat évre van szükség ahhoz, hogy a teljes felszabadított területen minden fel nem robbant lőszert és rakétákat hatástalanítsanak, a teljes aknamentesítés pedig több mint tíz évig is eltarthat. Magyarország támogatja Azerbajdzsán szuverenitását. Az aknamentesítést és az újjáépítési munkát is segítjük anyagilag. Kevesen tudják, hogy a játékstílusa alapján a Kaukázus Barcelonájának nevezett Qarabağ FK labdarúgócsapatot 1951-ben Agdamban alapították. A nemzetközi meccseiket ma Bakuban játsszák. Az azeriek remélik, hogy a zöldvárosként elképzelt új Agdam 2026-ban már mesterségesen kialakított tavakkal, parkokkal, a várost körülvevő autópályával, ipari parkokkal, az olajágazaton kívül minden más szektor fejlődését biztosítandó területtel, és természetesen egy csodaszép stadionnal várhatja az idelátogatókat.