Megvonták a fizetését

A „románok” 1930. július 14-én mutatkoztak be először a világbajnokságon, amikor pályára léptek Peru ellen. A kezdő sípszó utáni 50. másodpercben Dezső Béla meg is szerezte a vezetést csapata számára. Az UDR Reșica, azaz a Resicabánya klubjában játszó magyar villámgólja talán elszántságának is köszönhető, mert miután bevették a világbajnokságra induló keretbe, klubjának vezetője a torna idejére megvonta az őt megillető fizetését. Hasonló atrocitás érte Raffinszky Lászlót és Vogl Imrét is, akik az Astra Romana nevű cégnél dolgoztak. Történt ugyanis, hogy a vállalat elnöke az uruguayi út megakadályozása miatt nem engedélyezte számukra a szabadságot. A két játékos azonban nélkülözhetetlennek számított, így a román király bevette őket a keretbe.

Különleges egyéniség volt az a Kovács Miklós is, aki a román válogatott későbbi szövetségi kapitányának, Kovács Istvánnak volt a bátyja. A sportberkekben éppen ezért Kovács I.-nek, illetve Kovács II.-nek nevezték csak őket. Az ifjabbik testvér ráadásul az AFC Ajax vezetőjeként még két BEK-győzelmet is szerzett 1972-ben és 1973-ban. Miklós viszont – Bürger Rudolffal együtt – azon kevés játékos közé tartozik, aki részt tudott venni az első három világbajnokságon. Rajtuk kívül ezzel a sikerrel csak a francia Edmond Delfour, a belga Bernard Vorhoof és a szintén francia Étienne Mattler büszkélkedhet. A kiváló magyar csatár nevéhez fűződik az is, hogy az uruguayi világbajnokságon az ő góljával döntötte el a Peru elleni mérkőzést, és egyetlen romániai magyar játékosként egy alkalommal még az anyaország nemzeti tizenegyében is játszhatott. Az 1940-es második bécsi döntés révén Észak-Erdély területe egyik legjobb játékosával visszatért Magyarországhoz, Miklós pedig a következő évben magára ölthette a magyar címeres mezt, és Svájc ellen meg is szerezte a kezdő gólt – a mérkőzést természetesen Magyarország nyerte 2–1-re. A Steiner testvérek – Rudolf és Béla – szintén komoly erőt képviseltek a mezőnyben, bár a világbajnokságon zömmel inkább csak a kispadról szoríthattak honfitársaiknak.