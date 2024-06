A nyári szezonban többen

Podlovics Lajostól, a Sóstógyógyfürdők Zrt. értékesítési igazgatójától megtudtuk, a fürdőkomplexumban egész évben dolgoznak diákmunkások, jellemzően a nyári szezonban többen, naponta tízen-húszan kiveszik a részüket a különböző feladatokból.

– A nyári nyitás előtt a park­gondozásba, kisebb karbantartási vagy takarítási munkákba vonjuk be őket, s amikor berobban a csúcsidőszak a csúszdák mellett, a beléptetőpontokon is találkozhat velük a vendég. Cégünk kizárólag 18 év feletti diákmunkást foglalkoztat, természetesen diákszövetkezeten keresztül jönnek hozzánk, s a nálunk működő 12 órás munkarendbe forognak be. Elégedettek vagyunk velük, örülünk a fiatal munkaerőnek, mert azt tapasztaljuk, hogy rugalmasak, segítőkészek, a vendégekkel tisztelettudóak és kedvesek. S meg kell említenem azt is, hogy „kincseket is találunk”, egy-egy munkaterületen, aki jól teljesít, maradhat is. Néhány éve adminisztratív munkakörben vettünk fel egy diákmunkást, aki azóta kiváló munkatársunk lett.