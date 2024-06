Dobó és Wallas csatája

Az elképesztő hangulatot fokozta, amikor itt-ott rázendített egy-egy skót dudás, rögtön gyűrűbe vonták, az utolsó dallamfoszlányt együttes üdvrivalgás és vastaps kísérte. Aztán újabb közös fotók, újabb férfias kézfogások és újabb „Good luck!” felkiáltások, őszinte mosoly kíséretében. Két nemes és lovagias ellenfél felemelő találkozása volt ez, amit még a tréfás üzenetű táblák is fokoztak. „Dobó István is better than William Wallace”/„Balaton is better than Loch Ness”/„Pálinka is better than whisky” – ezeket olvasva a skótok vették a lapot, nevetve tiltakoztak, majd rögvest beálltak egy képre, és természetesen kitartottak amellett, hogy az ő hősük, az ő tavuk és az ő nemzeti italuk a jobb. Ebből sem volt harag.

Az idő haladtával a magyar tábor behúzódott a gyülekezőhelyre, a Mittlerer Schlossgarten (Középső Kastélykert) zöld pázsitját ellepő piros mezesek fergeteges bulival hangolódtak a közös vonulásra, ami igazi látványosággá nőtte ki magát. A stadionig vezető út mellett végig ámuló németek fotózták, videózták a rendben, énekelve, szurkolva hömpölygő tömeget, s amikor időnként rázendített az üdvözlő rigmusra („Szervusztok, szervusztok!”), feltartott hüvelykujjakkal, integetéssel viszonozták. A német tűzoltók az autójuk tetején ülve rögtönöztek egy közös szurkolói ünneplést. Közel tízezer ember cáfolta meg a huligános félelmet, egyetlen csúnya szó, egyetlen sértő mozdulat nélkül.

UEFA: más meccs…?

Mindez a stadionhoz érve sem változott, a rendőrök maguk sem hittek a szemüknek, hogy nincs semmi dolguk, pedig rendesen keveredtek a skótok és a magyarok. A két szurkolótábor példásan tapsolta meg egymás játékosainak a bemutatását, énekelték felváltva saját dalaikat és csapott fel hol itt, hol ott a buzdító hangorkán. Még a kiváló magyar borásznak, Áts Károlynak (a 100 pontos aszú királynak) is kijárt az ünneplés, amikor bemutatták a kivetítőn. Jól indult a meccs, a feszültség és a figyelem a játék követésében merült ki.