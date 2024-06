Az általunk már jól ismert Dunajec völgyében a 11 km2-es Csorsztini-víztározóhoz kirándultunk, Nedec vára tövébe, mely a történelmi Magyarország legészakibb végállása volt. 1412-ben itt adták át II. Ulászló lengyel király követeinek azt a pénzt, amelyért a 16 szepesi várost Luxemburgi Zsigmond zálogba adta. A következő megálló Frigyesvágása volt, ahol a XIII-XIV. századi – ám barokk díszítésű – erődtemplomot kerestük fel. A templomhoz illeszkedik a nyolcszögletű Szűz Mária kápolna, mely pompázatos rokokó stílusú. Az itteni volt plébános urat Dalárdánk szent énekekkel köszöntötte.

Történelmi sörgyár

Ezután Dębno vörösfenyőből készült fatemplomát látogattuk meg, mely az UNESCO-világörökség része. Az egész falfelületét 1500 körül készült képek borítják, melyek 72 ornamentális motívumot tartalmaznak. Szép szárnyas oltára 16. századi, s szepességi eredetű. Dębno várában hosszabb időt töltött Balassi Bálint, 1589 őszén. Egyesek szerint, Wesselényi Ferenc feleségéhez, Szárkándi Annához itt írta a Célia-verseket. Pontosan tízet! Zakopane városában ért véget a napunk.

Másnap a tátrai királyi falvak szokásaival ismerkedtünk. Itt helyi hagyomány, hogy évente kétszer, húsvétkor és úrnapján, a faházakat kívülről szappanos vízzel mossák le. Szlovákiában, az Árvai-tavat megkerülve, tértünk vissza Lengyelországba, a 32 000 lakosú Żywiecbe. Meglátogattuk az 1856-ban, a Habsburg család által alapított történelmi sörgyár látványos múzeumát. (A 40 országba exportált söröket meg is kóstolhattuk.)

Szarvas a belvárosban

Késő délután Oravkába kirándultunk. Az egykori Árva vármegye északi részén fekvő falu fatemplomát 1650-56 közt építették. A templom fő dísze a falakat és mennyezetet beborító 14 nagy alakú kép, mely Keresztelő Szent János életét mutatja be. Ezen kívül 49 magyar szent falképe szerepel a templomban, mely páratlan a Kárpát-medencében. Oravka templomát tehát bátran nevezhetjük a magyar szentek templomának! A kórusunk itt Arcadellt: Ave Maria művének éneklésével tisztelgett a templom szentjei előtt. Zakopanéban ünnepi vacsorán vettünk részt, majd a másnap délelőttöt is a Lengyel-Tátra fővárosában töltöttük. A belvárosban még egy idetévedt szarvast is fotózhattunk! Délben a 15 km-re fekvő Białka Tatrzańskába, a 692 m magasságban, a Bélai-havasok völgyében fekvő üdülőhelyre mentünk el. A több mint 300 éve alapított település fatemplomát 1700 körül emelték, és Szent Simonnak és Szent Júdás Taddeusnak szentelték. Búcsúebédünket is itt költöttük el, de tudjuk, Lengyelország még visszavár!

Bárkányi Wieslawa, Sipos László