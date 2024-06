A Kállay Gyűjtemény száz év fizetőeszközeit mutatja be a Kossuth-bankóktól a forintig című tárlattal.

A szeptemberig látható kiállítás adta az alapját az idei Múzeumok éjszakája tematikájának, ahol minden a pénzről szólt, s mint Dohanics László, a gyűjtemény intézményvezetője elmondta, minden korosztály talált itt kedvére való elfoglaltságot.

A Kíváncsi Katica mesezenekar koncertje, a kézműves-foglalkozások, játszósarok és arcfestés a legkisebbeket varázsolta el.

– A két unokámmal érkeztem, elsősorban a koncert miatt jöttünk, de szerintem a többi, nekik szervezett program is leköti majd a figyelmüket – mondta Anikó. A nyíregyházi nagymama szereti a múzeumok hangulatát, a barátaival is szívesen látogatják a kiállításokat.

A kicsit nagyobbak érdeklődve néztek szét a rendőrség helyszínelő járművében, csodálták meg a drónt, a rendőrkutyás bemutató pedig mindenkit lenyűgözött, igaz a vaktölténnyel megtöltött gépfegyver ropogására sokan befogták a fülüket.

Lézerpuska, kerámia és humor

A nyíregyházi toborzó iroda standjánál a bátrabbak kipróbálhattak számítógépes játékokat VR-szemüveggel, lézerpuskával gyakorolhatták a célba lövést, de hasznos információkat is megtudhattak a katonák munkájáról, s arról, hogyan csatlakozhatnak a Magyar Honvédség kötelékéhez.

A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársai kiberbiztonsági előadással arra hívták fel a figyelmet, miként kerülhetjük el, hogy online csalók megszerezzék a pénzünket.

Dr. Holmár Zoltán történész rendkívüli tárlatvezetéssel várta a látogatókat.

A felnőtteknek szólt a „Viszkis”, azaz Ambrus Attila keramikussal a beszélgetés és a dumaszínházas Fülöp Viktor humorista előadása is.