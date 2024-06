– Már 6 órakor várt az első szavazó minket, és az ő jelenlétében ellenőriztük az urnákat – árulta el munkatársunknak Fehér Zoltánné, a tiszalöki 1-es számú szavazókör szavazóbizottságának elnöke. A belvárosi szavazókör a legnagyobb Tiszalökön, mintegy 850-en szerepelnek a névjegyzékben.

– Mozgóurnát is több mint 30-an kértek. Az egyik ilyen körzetünk a börtön, de ott viszonylag kevesen igényeltek urnát, két éve, az országgyűlési választások alkalmával háromszor ennyien voksoltak. A Bástya Idősek Otthonában és az önkormányzati fenntartású idősek otthonában is vannak olyan szavazók, akik mozgóurnát kértek. A fiatalokat, az első szavazókat is várjuk, már a kora reggeli órákban hárman is megjelentek, hogy életükben először éljenek ezzel az állampolgári jogukkal – tudtuk meg Fehér Zoltánnétól.

Fügedi Krisztina

Forrás: Kelet-Magyarország/Miklós István

Kicsik mellett nem könnyű

– Változást szeretnék a városban, jó lenne több munkahely és számos egyéb fejlesztés is – engem ez motivált abban, hogy eljöjjek szavazni – ezt már Fügedi Krisztina osztotta meg hírportálunkkal. Mint mondta, azt szeretné, ha még jobb hely lenne Tiszalök, sok fiatal él a településen, és a kisgyermeket nevelőknek is több lehetőségre lenne szükségük. – A kicsik mellett nem könnyű elhelyezkedni senkinek, és a döntésem meghozatalában is ez volt a legfontosabb szempont. Arra a pártra, képviselőlistára szavazok, amelyik véleményem szerint az előbb említett célokat elhozhatja Tiszalökre – hangsúlyozta a fiatal családanya.