A rendezvényen jelen volt Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök is, aki köszöntőjében azt hangsúlyozta, minden egyes nap számos csodának lehetünk tanúi az életünkben. – Az is egy csoda, hogy átadhatjuk a gyermekeknek ezt az intézményt, ahogy az is, hogy e kicsi gyerekek ilyen hosszú verseket tanultak meg és adtak elő a közönségnek. Rengeteg csoda jön velünk szembe, ám ezeket csak akkor vehetjük észre, ha odafigyelünk egymásra, és a szeretetnyelvek segítségével fordulunk a másikhoz. Az emberiség történetében is sok a szörnyűség, ám ezek az örömteli pillanatok átlendítenek minket a nehézségeken – emelte ki a megyéspüspök.

A köszöntők után Palánki Ferenc megszentelte a nagy múltú iskola vadonatúj tagintézményét.