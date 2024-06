A szolgáltatás minőségének javításához időközönként karbantartási munkálatokat végeznek, így most is, mint ahogy máskor is összeszedjük a lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Ajak, Nyírtelek, Tiszavasvári és Vásárosnamény egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható június 3-án hétfőn. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni.

Áramszünet várható hétfőn Nyíregyházán és a vármegye több településén is

Forrás: Illusztráció: Unsplash

Nyíregyháza

Június 3.,hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Nyírszőlősi út

Nyírszőlősi út 2 – 392.

Nyírszőlősi út 1 – 29.

Westsik Vilmos út 24 – 154.

Szegély utca 1 – 5.

Seregély utca 391 – 391.

Áramszünet a vármegyében

Ajak

Június 3.,hétfő 9.00-tól 11.00-ig:

Hrsz. HRSZ:078/12.

Dózsa György utca -Kölcsey utca sarka

Dózsa út 90 – 90.

Dózsa György utca 4 – 94.

Dózsa György utca 1 – 53.

Hajnal utca 14 – 32.

Virág utca 2 – 26.

Virág utca 1 – 25.

Alkotmány utca 2 – 14.

Alkotmány utca 1 – 9.

Hunyadi utca 2 – 40.

Hunyadi utca 1 – 29.

Virág köz 2 – 2.

Virág köz 3 – 3.

Kölcsey Ferenc utca 4 – 18.

Kölcsey Ferenc utca 1 – 21.

Damjanich utca 2 – 28.

Damjanich utca 1 – 33.

Nyírtelek

Június 3.,hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Felsösóskút 130 – 130.

Felsösóskút 129 – 129.

Akácos utca 4 – 8.

Akácos utca 5 – 7.

Tiszavasvári

Június 3.,hétfő 8.30-tól 16.30-ig:

Béke Telep 2 – 2.

Béke Telep 1 – 3.

Vásárosnamény

Június 3.,hétfő 8.00-tól 15.30-ig:

Szabadság tér HRSZ:0130/6.

Szabadság tér HRSZ:108/16.

Szabadság tér HRSZ:102/24.

Szabadság tér HRSZ:102/25.

Szabadság tér hrsz:102/22.

Szabadság tér 108/14.

Szabadság tér 19.

Szabadság tér HRSZ:116.

Piac Tér

Szabadság tér 16 – 132.

Szabadság tér 15 – 131.

Piac Tér 4 – 38.

Piac Tér 1 – 31.