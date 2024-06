A mögöttünk álló másfél hétben szinte alig volt olyan nap, amit megúsztunk volna eső nélkül, és a nagy mennyiségű csapadék miatt a hazai folyók vízszintje is megemelkedett. Az ország nyugati területén olyannyira, hogy a Rába áradása miatt 94 szakembert vezényeltek át vármegyénkből, hogy segítsenek az árvíz elleni védekezésben. Az ő munkájukról beszélgettünk Dajka Istvánnal, a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának vezetőjével.

A FETIVIZIG munkatársai is segítik az árvíz elleni védekezést a Rábán

Fotó: FETIVIZIG







Sokrétű feladatkört kaptak

– A hétvégén kaptuk meg az utasítást arról, hogy az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén a várható árvíz miatt 94 embert biztosítsunk a saját állományunkból, ezzel is segítve a védekezést. A mérnökökből, technikusokból, gépészekből, gépkezelők, gát- és csatornaőrökből álló csapatunk hétfőn már meg is érkezett Győrbe. A Rába felső szakaszán nagy árhullám alakult ki, s a hétfő óta eltelt időben a FETIVIZIG szakemberei figyelőszolgálatot látnak el. Az esőzések miatt átáztak az ottani töltések. A folyamatos megfigyelésre és ellenőrzésre azért van szükség, mert az átázott töltéseken szivároghat a víz, és ha kell, azonnal beavatkoznak, megerősítik a védműveket – tudtuk meg az osztályvezetőtől. Dajka István azt is elárulta, a vízállást is folyamatosan ellenőrzik a hatóság munkatársai, az egyéb, szerteágazó feladatkörök mellett.

A nagy mennyiségű csapadék vármegyénket sem kerülte el, emiatt jogosan merül fel a kérdés, hogy a térségünkben kell-e az árvizektől tartani.

Lesz-e árvíz a vármegyében?

– A figyelőrendszer nálunk is folyamatosan működik, a munkatársaink nyomon követik a vízállásokat, a csapadék mennyiségét és az egyéb hidrometeorológiai adatokat, ráadásul a távmérő rendszer a kárpátaljai adatokat is látja. A mi területünkön azonban nem volt olyan csapadékmennyiség, ami indokolná az árvízvédelmi készültség elrendelését. Azt se felejtsük el, hogyha nálunk gond lenne, akkor nem vezényelt volna át tőlünk ennyi embert az országos igazgatóság az ország nyugati felére – osztotta meg a megnyugtató információkat Dajka István, majd arról is szólt, bár napokig esett az eső, és áradnak a folyóink, ezidáig alacsonyak a mederteltségek.