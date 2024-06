A harris egy Dél-Amerikában őshonos faj, és ez az egyetlen olyan ragadozó madár, amely csapatban vadászik. Ez már önmagában különleges, hiszen minden más faj önállóan ejti el zsákmányát. A harris viszont egy rendkívül magas szinten szocializált madár, együtt vadásznak a hímek és a tojók, és nincs közöttük zsákmányféltés sem. Ha valamelyik elejti a prédát, akkor odaengedi a többi egyedet is, nincs köztük konfliktus. Egy héja, karvaly, esetleg sas esetében szó sem lehet ilyesmiről. E tulajdonsága és a magas intelligenciája miatt alkalmas a városi vadászatra. Nem véletlen az sem, hogy a bemutatókon is gyakran találkozhatunk velük, ugyanis nagyon emberbarátok, és nincs bennük féltékenység. A fák lombkoronájának szintjén vadásznak, ez a magasság ideális egy városi környezetben, ráadásul a harrisek a föld felszínén is lecsapnak. Annyira bevált ez a faj, hogy a hazai biológiai védekezésben csak e madarakat használják. A nagyobb cégek készáruraktárainak állandó vendégei a harrisek hawkok – ott élelmiszer-biztonsági szempontból is nagy szükség van a munkájukra.

A galambok és különösen seregélyek a mezőgazdaságban is komoly károkat okozhatnak. Mennyire gyakori, hogy solymászok és társaik védik meg a termést?

A szőlészetekben és a bogyós gyümölcsös ültetvényeken a seregély az egyik leggyakoribb kártevő. Nem is az okozza a legnagyobb bajt, hogy megeszik a gyümölcsöt. Rengeteg termést lerúgnak, miközben ágról ágra szállnak, továbbá sokat nem esznek meg, csupán belecsípnek. A felsértett termés viszont szintén tönkremegy. Ráadásul azzal sem mondok újat, hogy nem néhány madárról beszélünk. Amikor egy seregélyraj megindul, szinte az ég is befeketedik. A védekezésben a hangágyúk nem elég hatékonyak, a solymászok munkája ugyanakkor sokat segíthet abban, hogy a termés a piacra kerüljön, ne pedig az enyészeté legyen. A biológiai védekezés mindig a terület felmérésével kezdődik. A solymász megvizsgálja, van-e valamilyen veszélyes körülmény, akár egy távvezeték a területen. Erre általában a kora reggeli és késő délutáni órákban kerül sor, hiszen a kánikulában a károkozók sem szívesen „dolgoznak”. Ezután a solymász egy olyan pozíciót vesz fel, ahonnan belátja a területet, és a madár is felvehet egy megfelelő magasságot a hajszához. Egészen különleges és valahol hátborzongató látvány, amikor egy ragadozó nagy magasságból csepp formában zuhan, majd lecsap a rajra. Az esetek döntő többségében nem is zsákmányol, csupán játszik a kártevőkkel. Közéjük vág, újra felemelkedik, ismételten lecsap – pontosan ezt várjuk el egy jól képzett ragadozómadártól. Később, a jól végzett munka után a solymász visszahívja a társát, és nem maradhat el a jutalom sem. Egy falat jó minőségű hús a „munkabér”, amiből a madár is tudja, hogy jól dolgozott. Az étel az egyetlen olyan dolog, amivel megfoghatjuk őket, nincsenek kényszerítő eszközök, nem is szabad semmi hasonlót használni. Az éhség viszont kiváló motiváció, és a madarak is tudják: „ha jól dolgozom, jót eszem”. A védekezést az érési időszaktól egészen a szüretig kell folytatni, mert a seregélyek hamar észreveszik, ha nincs veszély. Nyilván költségesebb a solymász bére, mint egy hangágyú, ugyanakkor az eredményeket sem lehet egy lapon említeni.