Az idei Semmelweis-napi kitüntetettek a megyeháza díszterme előtt

Fotó: Csiribán Mihály / Forrás: Kelet-Magyarország

– Tanulhatunk hagyatékából mi, a ma egészségügyében dolgozók, ha megelőzésről, egészségtudatos életről beszélünk, mert az egészség az egyik legnagyobb érték, nekünk pedig kötelességünk a jobb gyógyításra törekvés. Semmelweis vállalta a kihívásokat, a többletmunkát. Mi is megtesszük ezt? - tette fel a kérdést az orvosigazgató, s meg is válaszolta: igen. – Akkor is, amikor az egészségügy nemcsak kihívások előtt áll, hanem szakemberhiánnyal küzd. Igen, amikor – többi között – integrációs feladatokról, alapellátási ügyeletről, a hatékonyabb járóbetegirányításról van szó. Látom és hiszem, hogy a kihívások megoldásán intézményünk kollektívája folyamatosan és elkötelezetten munkálkodik számos területen országosan élenjárva, példát mutatva. Mérhetetlenül büszke vagyok minden vezetőtársamra, minden munkatársunkra, akik ebben részt vesznek, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak a betegekért – fogalmazott az orvosigazgató.

Erkölcsi és anyagi elismerés

Mint kifejtette, a csütörtökön átadott díjakkal a kollégáik kiemelkedő teljesítményét és elhivatottságát ismerik el, kifejezik megbecsülésüket.

– Most 17 orvos, 1-1 ápoló és diagnoszta és 11 háttérben dolgozó kolléga Semmelweis-napi kitüntetést kap. Hét kollégánk főorvosi, tizenkettő pedig adjunktusi kinevezést vehet át, amiket szakmai, tudományos és vezető feladatvállalásuk terén nyújtott kimagasló teljesítményük alapján ítélt oda a szakmai vezető testületünk. A kinevezések az intézményhez való elkötelezettséget és a szakértelem elismerését egyaránt mutatják – mondta dr. Ajzner Éva, és a vármegye minden egészségügyben dolgozójának köszöntetet mondott a munkájukért, az áldozatkészségükért.

– Önöké a világ legcsodálatosabb hivatása, az ápolás, a gyógyítás és az egészségnevelés – zárta ünnepi beszédét.

Ezt követően minden kitüntetettről bemutattak egy kis filmet, akik azt követően átvették az oklevelet, ám az erkölcsi elismerésen túl az anyagi megbecsülés sem maradt el.