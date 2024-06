Pályájuk során Cserényi Gyulával már a HUNOR-program előtt is keresztezték egymás útjait, ugyanis Gyula erősáramú villamosmérnökként az autóiparban dolgozott közel 10 évig a Bosch-nál, ahol Tibor munkatársa volt. Mindjárt a diploma megszerzése után helyezkedett el a nemzetközi cégnél, és egészen a pályázat beadásáig hűséges volt munkahelyéhez, majd, miután elfogadták a pályázatát, három hét alatt fel kellett hagynia addigi szakmájával. A 35 éves férfinak már vannak gyermekei: amikor jelentkezett a programba, a nagyobb még csak egyéves volt, majd a kiképzés alatt megszületett a második gyermekük is, ő most egyéves.

"Korábban találkoztam az Európai Űrügynökség egyik pályázati kiírásával, de akkor nem jelentkeztem, amit borzasztóan megbántam. Amikor hallottam a Magyar Űrhajós Programról, eldöntöttem, hogy megpályázom a lehetőséget, már csak azért is, hogy ne mondhassam azt, hogy meg sem próbáltam" — magyarázza.

Emlékszem, épp altattuk a kicsit, amikor elmondtam a feleségemnek. Meglepődött, de első pillanattól kezdve támogatott

- számolt be az ötlet családi fogadtatásáról Gyula.

"Örülök, hogy együtt megyünk Amerikába, mert legalább Tibi segíthet a gyerekekre vigyázni" — viccelődik Gyula.

A kiképzés során kevés idejük jutott a családra, ám szeretteik támogatása hatalmas erőt ad nekik a mindennapokban.

Forrás: ripost.hu

Visszatérve a felkészülésre, a tanulásra: a különféle tudományágakkal való megismerkedés elengedhetetlen volt, hiszen az űrben elvégzett kutatásokra egyetlen esély van és ha nem sikerül, magyar fejlesztők több éves munkája mehet kárba, így Tibor vállán nagyon nagy a felelősség. A kutató-űrhajósok tanultak többek között űrdinamikát, űrmérnöki ismereteket és űrorvoslást is. A tudományos felkészültség mellett igen fontos a megfelelő fizikai és pszichés állapot is, ugyanis az űrutazás komoly megterheléssel jár. Az űrutazással járó extrém körülményeket többféleképpen is megtapasztalhatták a kiképzés során.

Amerikában beülhettünk egy csúcstechnológiás gépbe, úgynevezett centrifugába, ami tökéletesen rekonstruálja a felbocsátás során tapasztalt erőhatásokat

— meséli Tibor, majd Gyula arról is beszámol, hogy a pilótaengedély megszerzése mellett milyen további repülési képzéseken vettek részt.

Vadászrepülőben és műrepülőgépben is megtapasztalhattuk az extrém erőhatásokat. A műrepülés azért volt nehezebb, mert ott nem volt rajtunk G-ruha

— magyarázza Gyula, aki arról is beszámolt: az első repülések során még volt hányingerük, ám a képzés végére egyre jobban vették az akadályokat, rengeteget fejlődtek. Tibor már nagyon várja az űrutazást, hiszen évek óta erről álmodozik.

Már a HUNOR-program előtt is rajongtam a rakétatechnológiáért. Már a legeslegelső pillanatokat is nagyon várom, amikor tényleg felülünk a rakétára. Nagyon-nagyon izgalmas lesz. Aztán a kilövés intenzív percei hoznak újabb izgalmakat, majd a súlytalanság megtapasztalása

— lelkendezik Tibor, aki már nagyon kíváncsi, milyen is lehet felülről látni egy napfelkeltét, egy vihart vagy épp a sarki fényt. Tibortól megtudtuk, hogy az internet odafent is működik, így természetesen a szoros időbeosztása mellett családtagjaival és Gyulával is megosztja majd élményeit.

Nem valószínű, hogy a családtagokkal lógok majd a neten, de ajánlják, hogy néhány naponta érdemes felhívni őket

— zárja Tibor, aki Gyulával együtt rendkívül hálás minden támogatásért és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy hazánkat méltóképpen képviseljék a nemzetközi űrkutatásban.

Forrás: ripost.hu