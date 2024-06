Mozgalmas volt a péntek délután: Nyírmihálydiban egy kerékpárutat, Nyírgelsén pedig egy felújított óvodai tornaszobát adott át a lakóknak dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke a két település polgármesterével, dr. Vincze Istvánnal és Tóth Józseffel. A beruházások sokat jelentenek a településeken élőknek.

Színvonalasabbá teszik a mindennapokat a beruházások

Fotó: Dodó Ferenc / Forrás: Kelet-Magyarország

Hasznos és fontos beruházások

A 460 millió forintos pályázati forrásból készült nyírmihálydi kerékpárút megépítése nem indult könnyen. A település polgármestere, dr. Vincze István elárulta: 2017-ben kezdtek bele a munkálatokba, de nehéz volt a tervezés, illetve kérdéses volt, hogy műszakilag egyáltalán kivitelezhető-e a projekt. Végül sikerült minden problémát elhárítani, a tervek az eredeti nyomvonalon elkészültek, s 363 milliós kiegészítéssel fejeződtek be a munkálatok. – Az önkormányzatnak az volt a fő célja, hogy közlekedés biztonsága javuljon, ezt pedig sikerült elérnünk – hangsúlyozta.

Nyírgelse polgármestere, Tóth József az átadó ünnepségen bemutatta az óvodafejlesztés munkálatait. – Az óvoda 2021-ben újult meg egy energetikai pályázatnak köszönhetően, akkor 15 millió forintot nyertünk, amit további 15 millióval egészítettünk ki önerőből. Ebben benne van a tetőhéjazat, s a nyílászárók cseréje, valamint egy új szigetelés – részletezte.

A szintén felújított tornaszoba már külön pályázatból épült meg: erre 21 millió forintot kaptak, s ezt is kiegészítették 30 millió forintnyi önerővel. – Nagy előrelépés számunkra ez a felújítás, mert 2019-ben 28, mára azonban 42 gyermek járhat így az óvodába.

Zenés, táncos előadással színesítették a gyerekek a kerékpárút átadóját

Fotó: Dodó Ferenc / Forrás: Kelet-Magyarország

Fontos a jó életminőség

– Az összefogásnak köszönhető, hogy megépülhetett Nyírmihálydiban a kerékpárút, amivel egybefüggő kerékpárút-hálózat alakulhatott ki Debrecen és Mátészalka között – mondta dr. Simon Miklós, aki szerint ezzel emberéleteket lehet menteni, hiszen sajnos sokan meghaltak a 471. számú főút különböző szakaszain. Azt is megtudtuk: összesen 19 projektből állt össze a teljes, 35-40 kilométeres hálózat. Mint elhangzott: további két kerékpárút kialakítását tervezik: Kállósemjén és Máriapócs, valamint Szakoly és Balkány között szeretnének hasonló bicikliutat létrehozni. Ezekkel a legnagyobb kerékpárút hálózat alakulna ki a térségben.

A képviselő kijelentette: a nyírgelsei óvoda fejlesztésére is nagy szükség volt, hiszen így modern körülmények között nevelkedhetnek a gyerekek. Az ovi mellett öt útszakaszt is felújítottak a településen.

Seszták Oszkár is beszélt a beruházások fontosságáról: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több mint 170 milliárd forintot fordítottak uniós és nemzeti forrásból közösségfejlesztési projektekre. Ezt az összeget arra fordították, hogy a kisebb települések lakóinak életkörülményei javuljanak: ezt szolgálta a kerékpárúti és az óvodafelújítás is. – Fontos számunkra, hogy ugyanolyan közszolgáltatásokat biztosíthassunk a falvakban élőknek, mint a kisebb települések lakóinak – tette hozzá.