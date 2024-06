Ablakokat tört be, autókat tett tönkre, kerteket és veteményeseket vert el a diónál is nagyobb jég szombat délután az ország keleti részén. A hatalmas szélben fák dőltek ki, az ott élők szerint olyan váratlanul érkezett a vihar, hogy elpakolni sem tudtak. Csengersimán villámárvíz alakult ki, másutt egy gólya is elpusztult, a falu lakói gyászolják, évek óta visszajárt fészket rakni. A tűzoltókat országszerte csaknem 300-szor riasztották.

Forrás: tenyek.hu