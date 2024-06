A Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézet végzős tanító és óvodapedagógus hallgatóinak a ballagással egybekötött ünnepi búcsúztatóját az intézmény nagyelőadójában tartották. A rendezvényt az egyetem vezetése is megtisztelte jelenlétével. A tanulmányaikat befejező hallgatóknak Imre Rubenné dr. intézetigazgató mondta el útra bocsátó gondolatait, majd az alsóbb évesek is búcsúztak a végzősöktől, az óvodások és a kisiskolások műsora tette még bensőségesebbé az utolsó hivatalos alkalmat. A műsorban közreműködtek az Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézményének óvodásai és az Eötvös József Gyakorlóiskola kisdiákjai. Fuvolaszó, zongorajáték és ének hangzott el az ünnepség zenei részeiben. A program végén a versenyeken sikeresen szereplő intézeti hallgatók vehettek át okleveleket, és itt került sor a dr. Kiss Lajos emlékére meghirdetett esszé- és értekezésírói pályázat eredményhirdetésére is.