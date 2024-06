Akkor egy leépülőfélben lévő város volt Nyíregyháza. Az innovációt, a fejlődést nyomokban sem lehetett tapasztalni. A kilátástalanság, a csődközeli helyzet volt a legrosszabb. Arra kértem akkoriban a pályázatírókat, hogy ne csak a pályázat feltételeinek feleljenek meg, hanem a városlakó legyen a fő szempont, hogy neki jó legyen. Mára sikerült felépíteni egy olyan rendszert, amiben megjelenik a nyíregyházi büszkeség, öntudat, aminek én nagyon örülök. Sok olyan értékünk van, ami a települést különlegessé teszi. De igazán a város hangulatát az itt élő emberek teszik egyedivé, vonzóvá, élhetővé, szerethetővé. Ezt egyébként egytől egyig kiemelték azok a kormánytagok, akik az elmúlt hetekben Nyíregyházán jártak, Szijjártó Péter egyenesen úgy fogalmazott: legyenek büszkék magukra a nyíregyháziak! A miniszterek és az Országgyűlés elnöke egyaránt méltatták Nyíregyháza fejlődését, mellyel felkerültünk a világgazdasági és turisztikai térképre, egyben megfogalmazták, előnyös lenne Nyíregyháza és az itt élők számára, ha ez a fejlődési folyamat folytatódhatna, Lázár János szerint Nyíregyháza számíthat rájuk. Orbán Viktor miniszterelnök úr pedig személyesen erősítette meg a jövőre vonatkozóan is a kormányzati partnerséget, mely a múltban is bizonyított: Nyíregyháza nem véletlenül lett a Modern Városok Program egyik legnagyobb nyertese, de az állami és uniós forrásokban is az élvonalban vagyunk. Ezért is meghatározó Nyíregyháza szempontjából a június 9-i önkormányzati választás, hogy továbbra is együttműködésben dolgozhassunk a minket támogató kormányzattal.