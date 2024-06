A nyíregyházi Dobránszky Dalma most először szavazhatott, fontos volt számára, hogy éljen állampolgári kötelességével. – Első szavazóként úgy gondolom, jó, ha van beleszólásom az itthoni politikába. Úgy érzem, lényeges, hogy tisztában legyünk azzal, mi történik az országunkban – mondta a 18 éves lány, aki az interneten minden jelöltnek utánaolvasott. Dalma szerint nem annyira népszerű a politika a korosztálya körében, de a baráti közül többen is elmennek szavazni. Hozzátette, jövőre lesz állampolgári ismereti órájuk, amitől azt reméli, jobban bevezetik őket ebbe a világba is.