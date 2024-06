Jó példák, jó gyakorlatok

Az elismerések után a testület elfogadta a két közgyűlés közötti eseményekről szóló tájékoztatót, ahogyan a város önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósítás alatt álló pályázatairól szóló tájékoztatót is. Két uniós pályázat előterjesztéséről is szavazott a testület, ezek egyike egy interregionális program, mellyel a közösségi sportokat szeretnék erősíteni. A közösségi sportok kínálatának bővítése és minőségének emelése hosszú távon hozzájárul a lakosság egészségének fenntartásához, a társadalmi kohézió erősítéséhez. A projekt lehetőséget biztosít a partnereknek, hogy egymás tapasztalataira építsenek. Egy másik határokon átívelő pályázat is zöld utat kapott, ennek célja, hogy az európai városokban a fenntartható integrált városfejlesztés terén kidolgozott és megvalósított jó gyakorlatokat megjelenítse, azonosítsa. A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projektben kialakított munkaerőpiaci partnerség olyan általános érvényű modell, amelyet más európai városok is eredményesen tudnak adaptálni, hogy megoldják a munkaerőpiaci kihívásaikat. Ezzel pályázik Nyíregyháza a cím elnyerésére.