– „Legjobbak a jók között” díjat nyertek el alkotásukkal a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 7-8. osztályos diákjai az országos „Tégy jót és legyél példakép!” országos gyerekpályázaton. Immár 11. éve került megrendezésre a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány országos kreatív gyerekpályázata, melyre nemcsak az országból, de a határon túlról is érkeztek pályázó gyerekek – adták hírül a szervezők.

Emléklappal a kezükben a gyerekek

Fotó: Divatba hozzuk az értékeket! Divatba hozzuk az etikát! Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány

– Az idei gyerekpályázathoz több, mint 3600 gyerek csatlakozott, mely idén is „Az út a boldogsághoz” nemzetközi kampány keretén belül került megrendezésre. A pályázat célja idén is az volt, hogy a gyerekek a pályázat és az alkotás örömén keresztül megtapasztalják, hogy a pozitív értékek, a barátságosság, a kedvesség, mások segítése és az összefogás micsoda örömet tud okozni saját maguk számára, valamint azok számára, akik felé közvetítik azt. Az óvodás és iskolás gyerekek szebbnél-szebb rajzokkal, festményekkel, valamint a példamutatásaikról szóló cselekedetekkel mutatták be, hogy ezen értékek milyen fontosak az életükben, illetve megmutatták azt is, hogy a példamutatás miképp tud elindítani egy pozitív változást társaik, kisebb-nagyobb közösségük, illetve környezetük életében. A pályázat június 22-én egy több, mint 500 fős ünnepélyes díjátadóval és a pályaművekből álló kiállítással zárult, melyen a gyerekek, szülők és pedagógusok is lelkesen meséltek élményeikről és a megtapasztalt pozitív változásokról, melyet a pályázaton való részvételnek köszönhettek. Novák Antónia, a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány elnöke a díjátadón elmesélte, hogy mekkora öröm volt hallani, amikor sok száz gyerek együtt kiáltotta, hogy fontosnak tartják a barátságot, a példamutatást, valamint megható volt látni azt a büszkeséget, ahogy a gyerekek tapsvihar kíséretében átvették okleveleiket és ajándékaikat a színpadon pályamunkájukért. Az elnök asszony kitért arra is, hogy az elmúlt évi tapasztalatok és visszajelzések azt mutatják, hogy egy-egy ilyen gyerekpályázat, az általa megélt élmények és pozitív hatások meghatározóak a gyermekek életében, tovább folytatódnak a pályázat után is és pozitív hatással vannak a gyerekek jövőjére. Az alapítvány elnöke megköszönte a pedagógusok elkötelezettségét, lelkesedésüket, hogy a gyerekeket a pályázat segítségével is igyekeznek egy szebb, értékekkel teli jövő felé terelni, valamint a több, mint 70 cég felajánlását, akik ajándékokkal támogatták a gyerekek elismeréseit. A pályázat sikere egy csodás és óriási összefogás eredménye. Sosem szabad elfelejtenünk vagy leértékelnünk mindazt, amit összefogással elérhetünk gyermekeink és társadalmunk jövőjének érdekében. Ez egy szép és fontos felelősségvállalás, érdemes viselni – írja beszámolójában az alapítvány.

Az alapítvány a sikerre való tekintettel ez év szeptemberében ismét útjára indítja országos kreatív gyerekpályázatát - immár 12. alkalommal -, melynek címe „Barátsággal egymásért” lesz. Az újabb gyerekpályázat célja nem más, mint szülőkkel és pedagógusokkal összefogva divatba hozni a pozitív értékeket az óvodák, iskolák és családok életében, a gyermekek hétköznapjaiban, szemben a gyerekközösségekben egyre gyakrabban előforduló erőszakos vagy agresszív viselkedési mintákkal.