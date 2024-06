Az idei esztendő számos rangos eseménnyel szolgál a sportrajongóknak, hiszen Labdarúgó-Európa-bajnokság és Olimpia is lesz. Hazánkban is futball-lázban égnek az emberek, és ez a rajongás az elmúlt évek tapasztalatait alapján vásárlási lázban is testet ölt. A nagy sportesemények előtt ugyanis megnő a kiváló minőségű televíziók iránti igény, és sokan döntenek úgy, hogy ideje egy nagyobb értékű eszközre beruházni a minél jobb fociélmény érdekében. Erre számítanak a térségünkben is, és az első tapasztalatok azt mutatják, az idei Eb is beváltja ezeket a jóslatokat.

A baráti társaságok nagy képernyőn szeretnék követni az Eb mérkőzéseit

Fotó: Illusztráció: Shutterstock



Ha Eb, akkor nagy képernyő

Szilágyi Emese, a BestByte elektronikai áruház területi vezetője ugyanis arról számolt be, sokan keresik a kiváló minőségű televíziókat, méghozzá az 55 col és annál nagyobb méretkategóriában.

– A baráti társaságok szeretik otthon, illetve a kertben nézni a meccseket, márpedig ehhez nagy képernyőre van szükség. Az idei esztendő abszolút a QLED és az OLED technológiákról szól, amik élénkebb színeket biztosítanak a hagyományos képernyőknél, és hamar elnyerték a focirajongók tetszését. Ugyanakkor az idei Eb számos érdekességek is hozott az üzleteinkben, ugyanis nem csupán a Tv-ket keresik a vásárlók, hanem a projektorokat is. A kerti filagóriákban kiváló minőségű és nagy méretű képet vetíthetnek ezekkel az eszközökkel, ráadásul egy nagy képernyős televíziónál kedvezőbb áron. Olyan vásárlók is vannak, akiknek nem csupán a tűéles kép, hanem a kiváló hangzás is fontos. Éppen ezért hangprojektort is vesznek a Tv mellé – ismertette az idei trendeket a területi vezető, akitől azt is megtudtuk, az említett készülékekkel hosszú távra terveznek a vásárlók, már csak azok ára miatt is.









Projektor is kerül a kerthelyiségekbe



– A projektorok iránti nagy kereslet minket is meglepett, holott teljesen logikus döntés ilyen készülékeken nézni a meccseket. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a modern vetítőkhöz már nincs szükség vászonra, mivel a készülékek képesek arra, hogy alkalmazkodjanak a vetítéshez használt felülethez, és aszerint állítsák be a képet. Szintén érdekes, hogy televíziókkal és a vetítőkkel párhuzamosan megnőtt a kereslet a borhűtőkre és a kontaktgrillekre is. Egyre többen gondolkoznak az ehhez hasonló kapcsolt vásárlásokban: ha már a kertben nézik a focimeccset a barátokkal, akkor a nagy képernyős Tv mellett az ital hűtésére is szükség van, a hangulatot pedig tovább fokozza a közös sütögetés – tette hozzá Szilágyi Emese, majd arra is kitért, a vendéglátóegységek is előszeretettel vesznek ilyenkor televíziókat a kerthelyiségeikbe, teraszaikra, de nekik a hagyományos készülékeket nem ajánlják.