Az Állatbarát Alapítvány idén nyáron ismét megrendezi népszerű állatbarát táborát, ahol a gyerekek életre szóló élményeket szerezhetnek. A tavalyi évhez hasonlóan most is izgalmas programokkal készülnek az alapítvány dolgozói: a gyerekek különböző állatfajokat ismerhetnek meg, valamint azt is megtanulhatják, hogyan kell őket gondozni.

A tábor három turnusban indul: július 8-12. között a 8-12 éveseket, július 29. és augusztus 2. között az 5 és 8 év kor közötti kicsiket, augusztus 5-9. között pedig a 12-16 éves korosztályt várják majd.