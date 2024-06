– Az idén a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúi ünnepét július 28-án, vasárnap tartja Nemzeti Kegyhelyünkön, Máriapócson. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, amelynek főcelebránsa és szónoka Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök lesz. A debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Palánki Ferenc hívja az egyházmegye lelkipásztorait, híveit, hogy együtt adjunk hálát a közösségünkért, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéért. Kérjük a Szűzanya segítségét, közbenjárását, hogy továbbra is szeretettel a szívünkben hordozzuk egyházmegyénket – olvasható az egyházmegye honlapján.

A zarándoklat délután 2 órától litániával fejeződik be. A búcsún lehetőség lesz csöndes adorációra is a máriapócsi római katolikus Szeplőtelen Fogantatás-templomban, a folyamatos szentségimádás 8 órától 10:45-ig tart. A búcsúra több egyházközségből indul gyalogos, kerékpáros zarándoklat. Az egyházmegyei ifjúsági tábor résztvevői Palánki Ferenc püspök atya vezetésével idén is gyalogos zarándokként indulnak el július 27-én, szombaton 8 órakor Levelekről Máriapócsra. A főpásztor bátorít mindenkit, hogy csatlakozzon ehhez a zarándoklathoz.