Kaszák, s kapák

1903 júliusában a Szatmár című újság ismét egy választással kapcsolatos hírrel lepte meg olvasóit, ily címmel: „Véres kimenetelű bíróválasztás”. Szamossályiban a bíróválasztás előtt a község két pártra szakadt. Az egyik csoport Guthy Mártont, a régi bírót szerette volna megtartani, míg a többiek Nagy Andrást pártolták. Adjuk most át a szót az újság tudósítójának: „A választás f.év 17-én volt. Kállay Ödön csengeri főszolgabíró, aki a választást vezette, az esküdtek meghallgatása után csak Guthyt jelölte, akit ezután megválasztottak. Azonban a Nagy pártiak nem akartak belenyugodni s követelték a választás megsemmisítését. A szolgabíró tartva a zendüléstől csendőröket hívott segítségül. A folyton gyarapodó tömeg a községháza elé vonult kapákkal, kaszákkal felfegyverkezve, ahol a Guthy pártiakat, a főszolgabírót, a jegyzőt is meg akarták verni. Ekkor összetűzés támadt, s egy legény karóval erősen megsebesítette fején az egyik csendőrt, amire a csendőrök súlyosan megsebesítették a támadót”. A cikkből azt is megtudjuk, hogy ezek után vizsgálat indult, s arra voltak „erősen kíváncsiak”, hogy a főszolgabíró miért csak Guthyt jelölte, miért nem jelölte Nagyot is, akinek a hírek szerint „nagy pártja volt”. Azzal fejezi be a cikk írója, hogy „Nagy fellépése teljesen jogos lehetett, így a nép feltámadt elégtelenségének annál nagyobb alapja volt”.

Az azóta eltelt több mint száz évben a választások már kulturált mederben folynak, s hírük sincs hasonló eseteknek.

Fábián László