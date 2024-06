Aki nem készült fel előre a választásra Nagykállóban, bizony hosszabb időt is eltölthetett a szavazófülkében, hiszen hét polgármesterjelölt és negyvenkét egyéni listás jelölt közül is kellett választania többek között a szavazólapokon. Ennek ellenére gördülékeny volt a szavazás abban a három szavazókörben, amiket a Nagykállói Általános Iskolában alakítottak ki. A három szavazókör miatt mozgalmas volt vasárnap délelőtt: ismerősök, barátok futottak össze ha csak néhány perc erejéig is, s volt arra is példa, hogy az egyik család vigyázott az előtérben a rokon gyermekekre, amíg a szüleik leadták voksukat. A 3. számú szavazókör elnöke, Szilágyi Éva második alkalommal tölti be ezt a tisztséget. – Az első szavazónk már 6 óra előtt megérkezett, de természetesen meg kellett várnia a nyitást, ő hitelesítette az üres urnákat. A választási jegyzékünkben 916 választópolgár szerepel, a 9 órási adatok alapján addig nyolcvanan szavaztak. Mozgóurnát hat személy kért tőlünk, de délig még érkezhet be igény – mesélte érdeklődésünkre Szilágyi Éva, akitől azt is megtudtuk, hogy délelőtt két első szavazót is köszönthettek, ők kulcstartót kaptak emlékbe. – A szavazólapon szereplő sok név miatt több időt töltenek a szavazófülkében a választópolgárok, mint az előző választáskor, de megy minden gördülékenyen, nincs fennakadás. A tapasztalatom az, hogy a délelőtti mise, illetve istentisztelet után jönnek majd nagyobb számban az emberek – tette hozzá a szavazókör elnöke.

Egy 92 éves hölgy is szavazott

A 3. számú szavazókörbe együtt érkezett az Orha család. – Különleges nap ez a család életében, hiszen György fiam ebben az évben lett 18 éves, így most szavaz életében először. Beszélgettünk otthon a jelöltekről, de abban maradtunk, mindegyik családtag arra szavaz, akiben látja a garanciát Nagykálló fejlődésére – mondta szerkesztőségünknek Orha György. Mikor a nap további programjáról érdeklődtünk, az édesanya, Orháné Makár Dóra így válaszolt: – Reggel már megfőztem az ebédet, így a déli étkezés után a vasárnap további része a pihenésé. Persze, nem mindenki pihen, mert a fiam az előre hozott érettségi szóbelijére készül, Nyíregyházán a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola diákja.