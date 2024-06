Élőben közvetíti a közmédia az ország legrangosabb szépségversenyének fináléját: a Magyarország Szépe gálaműsor június 23-án 18:45-től látható a Dunán. A nagyszabású eseményre már az előző napon, június 22-én 19:45-től hangolódhatnak a nézők a versenyzők felkészülését megörökítő, A királynők útja című filmmel. A nemzeti döntőt új műsorvezetőpárosként Rókusfalvy Lili és Kárász Róbert vezeti majd. Az est háziasszonya a Duna délelőtti magazinműsorában vendégeskedve néhány részletet osztott meg az előkészületekről.

„Nemrég meglátogattam a versenyzőket a felkészítő táborban, és mind izgatottak, hiszen az elmúlt hónapokban csak erre az egy napra készültek testben és lélekben. Műsorvezetőtársammal, Kárász Róberttel folyamatosan egyeztetünk, profi szakemberekből álló stáb dolgozik a produkción, a lányok gyönyörűek, ezért igazán szép estének nézünk elébe. Épp most voltam ruhapróbán, de csak annyit árulhatok el, hogy igazán gyönyörű szettben vezethetek majd műsort” – mondta Rókusfalvy Lili, hozzátéve, hogy a versenyzők is fantasztikus kreációkban vonulnak fel: a sportruhás fitt tourban, a magyar tervezők kreációit bemutató kreatív tourban, a lélegzetelállító estélyi tourban és nemzeti öltözékben is megmutatják magukat.

Az élő műsort extraprodukció is kíséri majd, és a végén kiderül, ki lesz az idei Magyarország Szépe, aki egy éven át viselheti a Miss World Hungary címet, és lehetőséget kap hazánk képviseletére a Miss World világversenyen. Már elkezdődött a közönségszavazás: a 06-20/30/70-44-22-999-es alapdíjas telefonszámon tudnak voksolni határon innen és túl a legszebbnek ítélt versenyzőre. Egy számról maximum ötven szavazat küldhető. A dobogósokról a zsűri dönt, a nézők választottját Közönségdíjjal jutalmazzák.