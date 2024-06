Turistacsoportokat is fogadnak

A Tisza-parti község a helytörténeti kiállítás mellett több kiemelkedő képzőművészeti gyűjteménnyel is büszkélkedhet. Harminc éve látogatható a Till Aran vallásos szoborgyűjtemény, márciusban nyílt meg a felújított Holló László Emlékház, de a település egy 2009-ben nyílt hagyományőrző és oktatást segítő tájházzal is rendelkezik, ami a 19-20. század fordulóját megidéző tárgyaival egy középparaszti család mindennapjaiba repíti a látogatót.

Az épület, amelyben hol napi, hol heti rendszerességgel tartanak programokat, az általános iskola és a bölcsőde szomszédságában található, így a gyermekek oktatásába is aktívan bekapcsolja ezt a kitűnő helyszínt. S mindemellett turistacsoportokat is fogadnak, akik a bőséges kulturális, gasztronómiai és helyi értékekre épített kínálat miatt akár egész napot is el tudnak tölteni – sok-sok élménnyel gazdagodva – a településen.

Nemzetközi húsvétot szerveztek

-A pillanatnyi helyzetre is gyorsan kell reagálni, s kreatív ötletekkel életben tartani a kultúrát sokak örömére, a nehéz időszakokban is. A járvány idején vitrin kiállítást, ablak-galériát, „kódot keres a család” szabadtéri játékot, online májusfa-állítást, rendhagyó mikulásjárást szerveztünk. A településünkre előbb Kárpátaljáról érkeztek menekültek, majd pedig ukrán területről. Utóbbiak az ünnepek alatt is itt tartózkodtak, így őket is bevontuk a húsvéti hagyományokkal foglalkozó rendezvénybe, s így nem csak a hagyományos magyar, de a tradicionális orosz húsvéti szokásokat, festett tojás motívumokat is megismerhették a rendezvényünk résztvevői.

Figyelemmel kísérem a múzeumi trendeket, újításokat, kiadványokat. Igyekszem kitűnő kapcsolatot ápolni a Szabadtéri Múzeumok Szövetségével, a Tájházszövetséggel, a környék múzeumaival, a tájházakkal. Hiszem és vallom, ahhoz, hogy mindez így működjön, én egyedül kevés lennék. Mert olyan ez mint a kenyér. Ahhoz, hogy egy kenyér finom és fogyasztható legyen, sok összetevő kell. Én ebből csak az egyik vagyok, mondjuk a kovász. Legyen a liszt a fenntartó, a víz az intézmények, a só a segítők. S ha elkészült a kultúr – kenyér, legyenek sokan, akik szeretik, akik jóízűen fogyasztják: ők a lakosság, a helyi és távolabbról érkező vendégek, látogatók, akikért mindezt csináljuk. - nyilatkozta lapunknak Kovács Géza, a tiszadadai tájház Életmű-díjjal kitüntetett vezetője.