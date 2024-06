Semmelweis munkássága arra tanít bennünket, hogy nyitottnak kell lennünk az újra, s a nehézségek ellenére, a változó körülmények között is nap mint nap segítenünk kell az embereknek, a betegeknek és az elesetteknek – mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ igazgatója kedden az intézmény Semmelweis-napi ünnepségén. Az igazgató köszönő szavai utaltak arra, hogy intézményük tavaly szeptembertől nemcsak szociális szolgáltatást nyújt a nyíregyháziak számára, hanem egészségügyi alapszolgáltatásokat is biztosítanak, így a keddi ünnepségen orvosok, egészségügyi dolgozók és védőnők munkáját is elismerték. Az iskolavédőnőket külön kiemelték, hiszen az elmúlt időszak változásaihoz rugalmasan alkalmazkodtak, az intézmény keretein belül továbbra is lelkiismeretesen és magas színvonalon végzik munkájukat Nyíregyháza általános- és középiskoláiban.