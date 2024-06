Eltűnt: ha azt halljuk, hogy tavaly 3200 gyermek- vagy fiatalkorú eltűnésével kapcsolatos ügyet vizsgáltak vármegyénk rendőrei, akkor a tény megdöbbentő. A számok mögött azonban sokkal összetettebb háttér van, amire dr. Kovács Attila alezredes világított rá egyrészt még a május 25-ei eltűnt gyermekek világnapja alkalmából, másrészt mert közeledik a bizonyítványosztás ideje, s ilyenkor több bejelentés érkezik arról: a gyerek nem ment haza.

Eltűnt, csellengő gyerekek, fiatalok legtöbbször a félelem, a kétségbeesés, a jobb élet reménye miatt indulnak világgá, vagy nem mernek hazamenni

Eltűnt, otthonból szökik a családhoz

– A gyermek- vagy fiatalkori eltűnések 97-98 százalékban lakóotthonhoz köthetőek, ezért azok a rendőrkapitányságok – Tiszavasvári, Nyírbátor, Mátészalka, Nyíregyháza – vizsgálják a legtöbb eltűnéses ügyet, ahol ilyen intézmény van. A 3200 eset nem azt jelenti, hogy ennyien tűntek el, megtörténik, hogy valaki háromszor, de akár tízszer is megszökik a gyermekvédelmi intézményből vagy lakásotthonból, így a nagy szám mögött párszázan vannak, és szerencsére legtöbbjüket néhány órán vagy pár napon belül meg is találjuk. A nevelők, szülők sejtik, sokszor pontosan tudják, hová mehettek – mutatott rá a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Igen, az otthonból hazamennek. Haza, ahonnan nem egy esetben kiemelték őket, vissza a családhoz, ahol nélkülözniük kellett, talán bántották is őket, mégis oda vágynak vissza, s minden alkalommal azt remélik, jobbra fordul a sorsuk.

– Sajnos ritkán történik meg ilyen mesébe illő fordulat, tapasztaljuk, hogy a rokonok biztatják szökésre a gyereket, sőt bújtatják is őket, ezzel nehezítve a rendőrség munkáját. Hazaszökésekre elsősorban a 12 éven aluliak vállalkoznak, és ez még mindig jobb, mint amikor a gyerek céltalanul csavarog, mert így könnyebben válik bűnözők célpontjává. A tinédzsereket inkább a szerelem, a szebb és jobb élet ígérete csábítja, s ezek érnek, érhetnek véget nagyon rosszul – mondta dr. Kovács Attila.

Hamis ígéretek

– A szerelemre vágyó lányok könnyen becsaphatóak, éppen ezért az emberkereskedelem kiváló célpontjai – jegyzi meg az alezredes, s minden ilyen eltűnéskor az okok között van, a lakóotthon légköre, a pénztelenség, a bezártság. A családban a szigorú szabályok, a bántalmazó, megfélemlítő, nyomasztó légkör. Az ilyen ifjaknak rendkívül vonzó a szabad élet, a pénz, a kaland lehetősége – sorolta a bűnmegelőzési szakember. A tapasztalatokból tudják, az eltűnt, elszökött fiatalok nemcsak bűncselekmény sértettjei lehetnek, hanem elkövetőkké is válnak, mert az ételért, italért fizetni kell, s ha nincs, akkor lopással, rablással lehet megszerezni, de még súlyosabb a helyzet, ha a fiatalnak valamilyen függősége is van. A lejtő meredek, megállni is nagyon nehéz rajta, felfelé lépkedni még nehezebb, ezért fontos, hogy ha lehet, el se induljanak a hamis illúziók felé. Sok fiatal kerget egy álmot, de reális ismeretek hiányában nem jobb, hanem rosszabb helyzetbe kerülnek, mint például azok a lányok, akiknek szerelmet hazudtak, de örömlányok lettek, prostitúcióra kényszerítették őket, mert külföldön már nem volt más választásuk. Voltak, akiket Hollandiából, Belgiumból, Svájcból hoztak haza, s az is megtörtént, nem értették, hogy amit velük tettek az bűncselekmény.