Emlékversenyt rendeznek ifj. Máté Mihály emlékére június 29-én és 30-án, vagyis szombat reggeltől vasárnap reggelig a Leveleki-víztározónál. A 2018-ban hagyományteremtő szándékkal útjára indított esemény elérte a célját, minden évben nagyon sokan vesznek rajta részt: barátok, sporttársak, munkatársak, családtagok és a horgászat szerelmesei.



Igazi sportember volt

A reggel nyolc órakor kezdődő halfogó versenyt a fiatalon elhunyt, kiemelkedő horgász és sportember emlékének tiszteletére rendezik meg évről évre. E nemes cél ötlete néhány évvel ezelőtt az édesapában, id. Máté Mihályban és Mikucza Zsoltban, a víztározó üzemeltetőjében fogalmazódott meg. Most is értékes ajándékok, díjak, serlegek találnak gazdára, de nem a tárgyakon, hanem a megemlékezésen lesz a fő hangsúly.

Mint Mikucza Zsolt elmondta, ifjú Máté Mihály nagyon ügyes, megbízható, precíz, ugyanakkor szenvedélyes sporthorgász volt, aki saját stéggel is rendelkezett a tavon. Az utolsó hónapjaiban is kijárt oda, ahol mindig megtalálta a nyugalmat.

– A természet és a sport volt a mindene, amit a rövid élete során a tetteivel is bizonyított, hiszen bármibe kezdett, minden területen sikereket ért el – mondta az édesapja. Gyermekként karatéban országos dobogós helyezéseket szerzett, barna övig jutott. Később a labdarúgásban a megyei válogatottságig küzdötte fel magát. Korcsolyázott, jégkorongozott és snowboardozott is.

Már fiatal korában rátalált a kedvenc sportjára, a horgászatra. Itt is megyei bajnoki címek jelezték a sikereit. A horgászat iránti szeretete az élete végéig kitartott, hisz örömét lelte a természetben is. A bojlis horgászat egyik elismert képviselője lett.

Akik ismerték, azok valamennyien szerették, mert mindenkihez volt egy jó szava, és akin csak tudott, minden körülmények között segített.

A verseny első öt helyezettje egy-egy díszes serleget kap majd, s a győztes hazaviheti egy esztendőre a vándordíjat is. Ha azt valaki három egymást követő évben is el tudja nyerni, akkor véglegesen a magáénak mondhatja majd – ismertette a díjak felajánlója, az édesapa, id. Máté Mihály. Minden versenyző kap egy-egy emléklapot, a legnagyobb halat kifogó versenyző pedig különdíjat vehet át. Az emlékverseny szervezői szeretettel várnak minden érdeklődőt az eseményre. További információ kérhető id. Máté Mihálytól (30/908-9567) és Mikucza Zsolttól (20/500-6151).