Több évtizeden át magas színvonalon végzett vezetői és közösségépítő tevékenysége elismeréseként járt a rangos állami kitüntetés Birta Ferencné Madar Anna, Szakoly alpolgármestere, a Polgárok Egyesülete Szakolyért civil szervezet elnöke részére. A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől vette át a Pesti Vigadóban.

Több helyen tanított

Az alpolgármester Biriben született, 1983-tól, házasságkötése óta Szakolyban él. Két gyermeke és eddig két unokája született. Mindig is pedagógus szeretett volna lenni: pályáját a Nyírmihálydi Általános Iskolában kezdte 1983-ban, matematika-kémia tantárgyak tanításával és osztályfőnöki feladatokkal, majd 1985-től a szakolyi iskolában tanított egészen 1995-ig. Osztályfőnöki teendői mellett gyermek- és ifjúságvédelmi felelős volt, és a közalkalmazotti tanács vezetői feladatait is ellátta.

– A szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium tagozatvezetője voltam 1995 és 2007 között. Megszerveztem az intézmény új programjait, valamint én feleltem az induló szakképzés, szakközépiskolai és gimnáziumi oktatás, felnőttképzés, majd a felsőfokú szakképzés feltételeinek kialakításáért. Továbbá én irányítottam az iskola COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program II. modelljének kiépítését is – részletezte a tanár, aki tudását is folyamatosan gyarapította: oklevelet szerzett számítástechnika, informatika szakos tanári és közoktatási vezetőként is. A Közoktatás Minőségéért Díj pályázatának és a COMENIUS Klub házigazda feladatainak megbízottjaként 16 óvoda és iskola minőségfejlesztési programját támogathatta a régióból. – A bázisintézményi megbízásban irányítottam Nyírmihálydi–Biri–Geszteréd-Bököny iskoláiban, valamint Szakoly óvodájában a COMENIUS 2000 I. modell kiépítését 2001-től 2003-ig – tette hozzá a volt pedagógus, aki később érettségi vizsgáztatási szakértő is lett, s számos feladatot látott el közoktatási, tanügyigazgatási, minőségfejlesztési és felsőoktatási szakterületeken.