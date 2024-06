Az adatok tükrében azt állítjuk, hogy Magyarországon 34,9 százalékról 54,6 százalékra bővült a középosztály 2011 és 2021 között, de hogy ne csak a száraz tényeket nézzük, a szociológusok szerint a középosztálybeliség egy életérzés is, egy életmód. Éppen ezért előfordul, hogy szubjektív megítélés alapján a kicsit alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők is szeretnek a középosztályhoz tartozni. S hogy mennyire széles ez a skála a világon mindenütt? Példaként David Beckham-et szoktam emlegetni, aki ismert sportoló, sikeres ember, aki valamilyen módon megtartotta a középosztálybeliekre jellemző életmódot is: méhészkedik, rend- és tisztaságmániás, futballcsapatot szervez, felépítette a saját életét, tesz a közösségéért, így ő is pontosan beleillik az arisztotelészi definícióba – hozott egy példát az előadó, akinek könyve számokon, széles spektrumú kutatásokon alapszik, de a humor nem hiányzott az előadásából.

Dr. György László kitért a nyugati és keleti országok példáira is, amikor arról beszélt, fontos-e egyes államoknak, hogy megerősítsék a középosztályukat avagy elnézik a szegények és az ultra gazdagok „harcát”?

Harmonikus növekedési index

– Az amerikai elméleti közgazdászoknak az a válaszuk a gazdagok és nagyon szegények közötti mély szakadékra, hogy valamennyit elvesznek a gazdagoktól, s adnak belőle a szegényeknek. De ez megoldás? Mi éltünk a kommunizmusban, mi ide nem szeretnénk visszamenni, ezért azt mondjuk, hogy vegyünk el a spekulánsoktól vagy azoktól a közgazdasági terminológiával élve járadékvadászoktól, akik nem azért tesznek szert sok pénzre, mert valamit jól csinálnak, hanem azért, mert megváltoztatták maguk körül a piacot, vagy megváltoztak a viszonyok egy adott piacon, gazdasági téren. Például az olajtársaságok az orosz-ukrán háború hatására soha nem látott nyereségre tettek szert, s számtalan más példát is látunk: elég a globális cégek be nem fizetett adóira gondolni… A magyar kontextushoz illeszkedő gazdaság -és társadalompolitika attól sajátosan meritokratikus, hogy a hiperglobalizáció során kialakuló igazságtalan jövedelmi egyenlőtlenségekre a már említett járadékvadászoktól csoportosít át forrásokat az állam, lehetőséget nyújtva a magáért tenni akaró középosztálynak. Például azzal, hogy a boltokban SZÉP kártyával lehetett vásárolni, egyszerre támogattuk a családokat és a kiskereskedelmi láncokat. A magyar modell a különadókból, az államadósság kamatterheinek csökkentéséből, a gazdaság fehérítéséből, a foglalkoztatás bővítéséből képződő többletet a dolgozó, gyermeket nevelő és vállalkozó családoknak csoportosítja át. Ez körülbelül a GDP 5 százalékát jelenti, évi 4000 milliárd forintot, ami egy igen jelentős összeg, amivel Magyarországon az állam 2 millió embert segített és emelt be a középosztályba tíz év alatt – mondta a közgazdász, kormánybiztos. Már csak az a kérdés maradt hátra, amit könyve harmadik fejezetében taglal a szerző: hogyan mérhető a középosztály erősödésén keresztül egy ország gazdasági jólléte? Hogy reális képet kapjunk erről, szakítani kell a GDP-alapú számításokkal, s egy úgynevezett harmonikus növekedési indexet ( HNI) kell alapul venni, amely hat pilléren nyugszik, s magában foglalja többek között a gazdasági fejlettséget, a tudás- és munkaalapú társadalmat, úgy a demográfiai, mint a környezeti fenntarthatóságot.