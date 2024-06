Tartós vízhiány

– Egyrészt hosszabb távon megkérdőjelezhetetlen a vízhiány kialakulása, hiszen az Alföld szinte teljes egészének klimatológiai sajátossága a nyári negatív vízmérleg, egyszerűen fogalmazva több nedvesség párolog el, mint amennyi csapadék hull április és október között. Tehát időszerű száraz évszakról beszélni még akkor is, ha egyébként statisztikailag az évnek ezen szakaszában hull a legtöbb csapadék. Mivel azonban a vegetáció vízigénye ilyenkor szintén maximális az év során, az évek döntő többségében relatív vízhiány alakul ki. Rövid távon már érdekesebb az időzítés, mert jó ideje az átlagnál magasabb hőmérséklet uralkodik ugyan, és ebben nem is várunk változást belátható időn belül, mégis épp egy viszonylag csapadékos periódus kellős közepén járunk. Saját véleményem és tapasztalatom csupán: a mostani modellfutások alapján a labilitás és a megfelelő nedvesség adott lesz, emellett a csapadékáramlás úgy módosul a következő 10 napban, hogy Szabolcs és Hajdú-Bihar térségében a területi átlagban is kiadós csapadékot hoznak a kialakuló zivatarrendszerek. Szabolcs keleti fele most is bőven a sokéves átlag felett jár csapadékban, ami a májust illeti, és éves viszonylatban is egészen jól áll a térség. Ha erre megérkeznek az újabb zivatarok, a keleten élők már joggal csóválhatják majd a fejüket tartós vízhiányról olvasva. Persze mindez nem zárja ki akár aszály kialakulását még idén nyáron, azaz korai és egyben nagy hiba is lenne pusztán egy átmeneti „medárdos” időszakból messzemenő következtetéseket levonni, az időjárás nagy játékos. Így én sem vitatom a vízhiányos időszak kihirdetésének létjogosultságát, már csak azért sem, mert magam is hosszú távra vonatkozó fogalomként értelmezem. Ha még hozzáveszem a vélt vagy valós klímaváltozás egyik legkarakteresebb velejáróját, a szélsőséges csapongást úgy hőmérsékletben, mint a csapadék járásában, egyet kell értenem azokkal, akik a felkészülést sürgetik a víztöbblet és a vízhiány esetében egyaránt – vélekedett a szakember.