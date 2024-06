– Tavaly úgy búcsúztunk, hogy eltelt ötven év, s reméljük, hogy lesz ötvenegyedik is. És most itt vagyunk – árulta el Halász Attila. A beregi fafaragó tábor vezetője sokat gondolkodott azon, milyen újdonsággal készüljön az idei találkozóra, azonban arra jutott, hogy a hagyományai, állandósága adja a rendezvény szépségét és szerethetőségét.

– Mindig lesznek új emberek, új programok, de olyan nagy változás nem lesz, és bízom benne, hogy ez a következő fél évszázadra is megadja a tábor erejét.

Az elődök öröksége

A beregi fafaragó tábor „lakói” mindig hagynak maguk után valamit a városban, az idén sem lesz ez másként.

– A galériánknak, ami Vásárosnamény mellett, Vitkában, kicsit átrendezik a környezetét. Beljebb kerül az új kerítés, ezáltal az első részen, az épület előtt helyet kaphat egy park. Aki járt már ott, biztosan látta a bejáratnál a fafaragást, ami 2011-ben készült, s az egyik oldal a férfi, a másik a női princípiumot jelképezi. Mivel két oldala van az épületnek, folytatni szeretnénk a mintát. Ez lesz az idei munkánk, ezt hagyjuk magunk után a 51. táborban – árulta el Halász Attila.

Kérdésünkre, hogy miként ápolja a fafaragó elődök szellemi örökségét, a táborvezető elmondta: ennek a tájegységnek van egy stílusa, egy irányzata, amit az itt élők szeretnek, megszoktak.

– Azt gondolom, hogy ezen nincs mit változtatni, nem is szabad. Ez az, amit úgy hívnak, hogy hagyományőrzés. Az elődök annak ideje jó alapokat raktak le, és ezt a vonalat szeretnénk tovább vinni: a székelyek rovást, ami meghatározza az eddigi munkáink stílusát.