Ahogyan olvasóink nyomon követhették, hírportálunkon folyamatosan beszámoltunk a mai választásról. Munkatársaink Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több városában, valamint kisebb településein is megfordultak, hírt adtak a voksolásról. A fehérgyarmati járás sem maradt ki körképünkből, a szatmári térségben délután jártunk.

– A fehérgyarmati művelődési házban kialakított szavazóhelyiségben 838 szavazót vettek nyilvántartásba – tudtuk meg a szavazatszámláló bizottság elnökétől, Székelyné Siket Tímeától, aki hozzátette, napközben minden rendben zajlott, semmiféle atrocitás nem zavarta meg az embereket abban, hogy éljenek szavazati jogukkal.

Így tett László-Szabó Anita is, aki elárulta nekünk, hogy tudatos állampolgár, számára nem kérdés, hogy elmegy-e voksolni. Most is szerette volna kifejezni a véleményét a szavazófülkében. Székelyné Siket Tímea elmondta, a 15 órai részvételi arány elérte a vármegyei átlagot. Fehérgyarmaton egyébként hét szavazókörben voksolhattak a helyiek, akik két polgármesterjelölt közül választhattak.