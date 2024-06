Ákos tavaly ünnepelte szólókarrierjének három évtizedes jubileumát. Bár az 1987-ben megalakult Bonanza Banzai kultuszzenekar alapítójaként, énekeseként már akkor országos hírnévre tett szert. Szóló pályája kezdetben a zenekarral párhuzamosan futott, az együttes felbomlásától kezdve szólistaként lép fel, továbbra is ő jegyzi a dalszövegeket és a zene túlnyomó részét is. Magyarországon összes kiadványának együttes eladásai elérik az egymillió példányt. Számos országjáró turné főszereplőjeként több száz élő koncertet adott. Saját stúdiójában dolgozik, saját lemezkiadója gondozza albumait. Ákos az éneklés mellett akusztikus és elektromos gitáron, basszusgitáron, szintetizátoron és dobon is játszik. Önálló koncertjei mellett sok hazai fesztivál kiemelt fellépője. A dalszerzői-előadói munka mellett több mindennel foglalkozik: verseket ír, idáig öt kötete jelent meg; saját videó-klipjeit rendezi; A Nagy Könyv című televíziós olvasás-népszerűsítő akció keretében tévéfilmben szerepelt; színházban dolgozik, irodalmi felolvasóesteken lép fel.

Fotó: Janics Attila

Fotó: Janics Attila

A harminc éves évfordulóra megjelent a Karcolatok és a 2084 jubileumi újrakiadása, az Ember Maradj című új dal és műsorfüzet, valamint az Áradás koncertfilm a 2022. decemberi Aréna-koncert anyagával. Ákos a Magunk Maradtunk című film vetítéseivel járta az országot, tartott Krúdy-estet és tárlatvezetést, emellett két különböző, átfogó jellegű, nagy műsort hozott tető alá a zenekarral: egy 60 ezres látogatottságú rockturnét és a Harminc Év jubileumi akusztikus műsort szimfonikusokkal és kórussal, és először játszott az Operaházban.

Fotó: Janics Attila

Fotó: Janics Attila

Idén pedig az új nyári rockturnéjának Nyíregyháza volt a második állomása, ahol óriási tömeg fogadta a hazai zenei élet egyik legnagyobb sztárját.