Tóth Attila Nyíregyháza rendőrkapitánya jó játékot vár a magyar válogatottól

Fotó: Dodó Ferenc, archív / Forrás: Kelet-Magyarország

– Egy jó magyar szereplésben bízom, szombaton egy Svájc elleni győzelemben, abban, hogy a csoportkörből továbbjut a nemzeti tizenegyünk, onnan pedig már bármi megtörténhet – latolgatta az esélyeket az ezredes, aki imádna egy magyar–olasz finálét.

– Egy ilyen álomdöntőn egyértelmű, hogy magyar mezben a mieinknek szurkolnék. Ha tehetem, a szabadságot is úgy időzítem, hogy az Eb- vagy a vb-meccsekből minél többet megnézhessek, nincs ez másképp most sem. A legjobb barátommal, aki egyébként a szomszédom is, évek óta a családdal közösen kivetítőn a kertben nézzük a mérkőzéseket, és nagyon tudunk szurkolni, egy-egy gólnak örülni. Bízom benne, erre a mostani Eb-n is sokszor lesz lehetőségünk – árulta el Tóth Attila, s aki ismeri, pontosan tudja, legalább ennyire nagy Szpari-drukker is.

– Amikor nem ment túl jól a csapat szekere, akkor is kimentem 167. nézőnek, így nagyon nagy öröm volt számomra a feljutása, ami persze rengeteg munkát is ad majd nekünk, hiszen például a Fradi, Diósgyőr vagy Debrecen elleni meccsek legendásak, és olykor nem csak a pályán parázs a hangulat – mondta Nyíregyháza rendőrkapitánya.

Szurovcsák András, a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetségének elnöke egykoron ha nem is versenyszerűen, de aktívan atletizált, így közel áll hozzá a sport.

Szurovcsák András, a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége elnöke megnézi a magyar meccseket

Fotó: KM-archív / Forrás: Kelet-Magyarország



– A jó mérkőzéseket szeretem, ezért leginkább az elődöntők, döntők meccseit nézem a legszívesebben. Természetesen a magyar válogatott mérkőzéseit is megtekintem, bízom abban, hogy az idei Eb-n is jól szerepelnek majd a focistáink. Gyakran társaságom is van, ugyanis a két kisebbik fiam még otthon él velünk, így együtt nézzük a meccseket. A feleségem

be-benéz ránk ilyenkor, s ha gólt kiáltunk, akkor bejön, és megnézi a visszajátszást.

A foci összehoz mindenkit

– Gyerekkoromban szerettem meg a focit, a megyei mérkőzésekkel kezdődött a sportág iránti rajongás – mondta Baracsi Endre, aki korábban maga is focizott. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint a futball egyik legnagyobb erénye, hogy közösséget teremt.